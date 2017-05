Un viaje emocional

Luis Miguel contará su historia oficial en Netflix que lanza los videos promocionales con la participación de el cantante con su nuevo look; dicen que gracias a este acuerdo pagó la fianza

Hollywood.- Netflix, la principal red de televisión por internet en el mundo, estrenará en exclusiva la bio-serie autorizada de la vida del ídolo mexicano, Luis Miguel.

Con ello se dice que gracias a este acuerdo, El Sol fue que pudo tener el dinero para pagar la multa y además con el cual saldrá de sus deudas para poder salir adelante y justamente el año que entra reaparezca con grandes brios.

La serie será creada y producida por Gato Grande, una alianza estratégica entre MGM y un grupo de empresarios mexicanos compuesto por Miguel Alemán Magnani, Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani y estará disponible para miembros de la plataforma en América Latina y en España en el 2018.

“Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar la historia de mi vida. Estoy listo para visitar los aspectos de mi pasado que han generado tantas preguntas y especulaciones. Se van a sorprender y recorrerán conmigo este viaje emocional que formó a la persona y al artista que soy”, dice en el video promocional que dura 40 segundos y en el que se ve a un Luis Miguel cambiado con nuevo look, delgado y con una sonrisa cuando toca el micrófoo y desaparece.

La serie -aún sin nombre y con el actor principal todavía por confirmar- narrará la vida del ícono internacional y artista multi-platino desde pequeño hasta su trayectoria a la fama.

Mark Burnett es un productor Británico de televisión basado en Los Ángeles. En Enero del 2016 fue nombrado Presidente de Televisión y Contenido Digital en MGM. Ganador de ocho Emmy Awards, Burnett ha producido más de 3,200 horas de contenido para televisión, las cuales son emitidas en más de 70 países alrededor del mundo. Bajo la dirección de Mark, la rama de televisión de MGM tiene múltiples series tanto al aire como en producción, incluyendo The Voice (NBC); Survivor (CBS); Shark Tank (ABC); Fargo (FX); Vikings (HISTORY); Beyond the Tank (ABC); Celebrity Apprentice (NBC); Teen Wolf (MTV); 500 Questions (ABC); The People’s Choice Awards (CBS); Lucha Underground (El Rey Network). Burnett es uno de los pocos productores que tiene una serie en cada uno de los Networks principales de Estados Unidos al mismo tiempo.

Netflix es la principal red de televisión por Internet en el mundo. Presta servicio en más de 190 países y a más de 100 millones de personas, que disfrutan de más de 125 millones de horas de programas de TV y películas por día, incluidos los documentales, las películas y series originales de Netflix. Los miembros de Netflix pueden ver lo que quieran, cuando quieran, en casi cualquier pantalla conectada a Internet, y pueden reproducir, pausar y ver el contenido, sin publicidad ni compromisos.

MGM es una compañía líder en el mundo del entretenimiento enfocada en la producción y distribución global de cine y televisión. El estudio posee una de las librerías más grandes y aclamadas de contenido televisivo y cinematográfico. Adicionalmente, MGM tiene varias inversiones en canales tanto domésticos como internacionales.

Gato Grande es una alianza estratégica entre Metro-Goldwyn-Mayer y un selecto grupo de empresarios mexicanos compuesto por Miguel Alemán Magnani, Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez. La nueva asociación apoya y desarrolla la creatividad Latinoamericana para generar contenido de alta calidad para el mercado internacional.

DESCARTAN A ZURITA

Pedro Torres descartó a Sebastián Zurita para dar vida a Luis Miguel en la serie biográfica que actualmente prepara en torno al cantante. Torres informó que se encuentra en la realización del guión de la bioserie de Luis Miguel, a quien describió como uno de los cantantes más importantes de la historia.

Explicó que están en el proceso de escritura, por lo que desmintió que Sebastián Zurita sea el elegido para interpretar al llamado “Sol”, “no tengo elenco aún, es muy prematuro hablar de quienes podrían estar”.

Torres comentó que en su momento dará detalles, lo que sí aseguró es que será un trabajo honroso y entretenido, “si hay alguien que tiene historia en nuestro país es Luis Miguel y es el más grande cantante de nuestra historia”.

“Luis Miguel está renaciendo, es un mito, una leyenda y una realidad”, describió al cantante, con quien sostiene una longeva amistad.

Torres aseguró que Luis Miguel está muy pendiente de este proyecto, para la que se ha realizado una investigación minuciosa.

“Es un trabajo de muchos años y no hay temor de que se perjudique la amistad, porque esta va más allá y este trabajo tiene como pretensión que la gente goce de su música, su pasión y perfección”, agregó.

Aseguró que será a mediados de año cuando tenga ya listos los guiones de esta serie con la que rinde homenaje a su amigo Luis Miguel, con quien ha trabajado en videos como La incondicional.

Explicó que la serie se estrenaría el próximo año y sobre los derechos para utilizar el nombre del artista, señaló que ya se están haciendo cargo de ese aspecto.

La bioserie abordará toda la vida del intérprete de “Cuando calienta sol”, “son 46 años, así que hay mucho que contar”.