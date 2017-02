Urge Arquidiócesis de México a buscar soluciones en materia migratoria

“No podemos ser indiferentes ante la actual situación. Es necesario actuar con tal audacia que, incluso, se pueda recuperar el potencial que México tiene ante estos nuevos retos; sin embargo, la historia nos enseña cómo las condiciones políticas no han sido favorables para quienes alguna vez dejaron la tierra natal para mejorar sus condiciones de vida”, expresa.

El texto sostiene que el problema migratorio no es sólo cuestión de dinero, como en el caso de los exbraceros que pelearon por tanto tiempo el pago legal que les correspondía, sino además la creación de políticas efectivas y, sobre todo, la acción de una sociedad solidaria y justa para que se mire a los migrantes como seres humanos y no como fuente de remesas anuales que por más de 24 mil millones de dólares fortalecen la maltrecha y enana economía mexicana.

“Esto es, efectivamente, la causa de los males y deuda hacia los migrantes. Pobreza en comunidades donde lo más elemental no llega, violencia que desplaza a los habitantes e injusticia por no recibir lo que les pertenece, como es el caso de los exbraceros“, señala.

Llama a católicos a no ser cómplices del mal

Durante la misa dominical en la Catedral Metropolitana, el cardenal Norberto Rivera Carrera hizo un llamado a los fieles a no ser cómplices del mal que amenaza nuestra sociedad.

“El cristiano no puede ser cómplice del mal que amenaza nuestra sociedad, no puede meter la cabeza en la arena diciendo que no le importa lo que está sucediendo en la familia, en la escuela, o en la comunidad local o nacional”, dijo.