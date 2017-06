Usa hijo de AMLO empresa para justificar gastos

Diálogo de Andrés Manuel López Beltrán con Yeidckol Polevnsky

Morena se vio envuelto ayer en un episodio más sobre presuntas maniobras fraudulentas, luego que se difundiera una conversación en la que Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, busca justificar recursos a través de una empresa.

El vástago del líder del Movimiento de Regenaración Nacional fue grabado en un diálogo con la secretaria general del partido, Yeidckol Polevnsky, sobre el manejo de recursos. El audio apareció ayer en redes sociales.

Polevnsky salió al paso de la polémica y dijo que la llamada es de hace un año, durante las elecciones celebradas en Veracruz.

En el audio, Beltrán, quien coordina el partido en la Ciudad de México, explica a Polevnsky que su papá ya decidió qué empresa llevaría el trámite. Nunca mencionan el nombre.

López Beltrán(LB): Hola

Polevnsky(P): ¿Cómo estas?

LB: Estuvimos estudiando el asunto, incluso buscamos otras opciones y al final mi papá terminó decidiendo que solo a ellos, a nadie mas.

P: Ellos, ok

LB: Entonces, mira, lo que vi con la gente de finanzas es que nosotros como partido no podemos hacer ese asunto.

P: Claro

LB: Y que forzosamente por ciertas situaciones el partido es quien debe contratar y no debe recibir una donación. Aunque haya donantes no se puede hacer así, entonces el pago lo va a hacer el partido.

P: Aja

LB: Entonces yo me apoyé en una empresa que es conocida nuestra, que ya es de confianza. Entonces, Morena va a hacer el trámite con la empresa, ¿ok?

P: Ellos ya contactaron a esa señora (…) Ella me esta marcando y me dice que les de otro precio.

LB: Bueno, hoy me van a entregar la otra propuesta…

P: Lo que quisiera saber es… por qué no me mandas un mensajito con el nombre de quien la va a buscar. Porque ella no acepta que la busque cualquiera.

LB: Ok, ya la buscaron

P: Si la hubieran buscado y ella lo diera por bueno, ella no me estaría mandando el mensaje… ella no lo está dando por bueno ni los esta considerando yo supongo… ¿por qué no me pasas el dato de la empresa?

LB: Ok ahorita te lo mando y ya le dices tú que es de nuestra parte.

Y: Para decirles allá que ellos se encarguen y que yo ya (inaudible).

LB: Y sabes qué (inaudible)

LB: …Y dile… y dile a esta mujer ¿no? que es muy en serio que ya es… osea es un hecho, pues

P: Ajá

LB: Es un hecho, o sea, que nada más la estamos buscando a través de la empresa para formalizarlo a través de ellos porque ellos son los que nos facturan a nosotros y todo.

P: Ok

LB: Pero ya es un hecho, porque es nuestra única opción, digamos

El video con el audio finaliza con una pregunta “¿también desconocerá a su hijo?”.