Va PGR por proveedores de tecnología para espionaje

Los diligencias irán a fondo e incluso se analizarán los números afectados, dice

La PGR investigará a los posibles proveedores de tecnología utilizada en el espionaje telefónico y de redes contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Además, se ubicará y sancionará, si es el caso, a todas las empresas privadas que han facilitado este tipo de equipo, asistencia y asesoría para intervenciones y espionaje.

En forma oficial, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) informó lo anterior y añadió que el Ministerio Público Federal agotará todas las investigaciones posibles para que no se dé el espionaje telefónico.

Destacó que como parte de la investigación, se llevarán a cabo diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados.

También se identificará la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos.

A su vez, investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención.

“La Procuraduría General de la República rechaza enérgicamente las intervenciones ilegales de comunicaciones”, dice la dependencia en un comunicado.

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, un grupo que vigila el internet, informó días atrás que se utilizó el spyware Pegasus producido por el NSO Group de Israel para atacar a personas que investigaban o criticaban al gobierno, entre ellos los destacados periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.

El caso fue ampliamente difundido por el diario estadunidense The New York Times.

Los blancos recibieron mensajes con enlaces que, en caso de ser cliqueados, permitían que sus artefactos de comunicaciones fueran utilizados y espiados.

Citizen Lab dijo que los indicios apuntaban a una o varias agencias del gobierno mexicano como los “probables” autores, pero añadió que no había pruebas contundentes.

El gobierno federal respondió que realiza operaciones de inteligencia para combatir el crimen organizado y con fines de seguridad nacional, pero negó haber efectuado vigilancia sin la debida autorización judicial.

Llamado de CNDH

Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana exhortó a la Secretaría de Defensa, la Marina, la Procuraduría y la Secretaría de Interior a abstenerse de usar el spyware contra periodistas, grupos de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos si poseen, como se supone, esta tecnología de espionaje informático.

Pidió a esos organismos de gobierno asegurarse de que sus empleados no utilicen ni publiquen la información recolectada de manera ilegal.

Esto “vulnera sus derechos humanos a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a no ser molestados”, dijo la comisión en un comunicado.