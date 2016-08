Van 71 mil 055 descuentos a maestros faltistas: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a la fecha se han aplicado descuentos a 71 mil 055 profesores faltistas en cuatro estados el país. Sólo mil 905 enfrentarán procesos administrativos por sumar cuatro días de ausencia en las aulas.

Así lo informó el subsecretario Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, y refirió que Chiapas es el estado con mayor número de docentes con descuentos por faltas.

En una entrevista radiofónica, el funcionario federal indicó que en próximos días se iniciará con el proceso de notificación a docentes que tendrán descuentos o en algunos casos despido.

Explicó que son 71 mil 55 descuentos a profesores faltistas, es un dato importante, porque pueden faltar dos, tres o más veces, pero ese es el acumulado de los descuentos, la gran mayoría de los descuentos están por aplicarse en Chiapas.

“Ahí, tan sólo la primera semana del ciclo escolar se sumaron 41 mil 569 descuentos por faltas”, expuso.

Se inició el proceso de notificación en Oaxaca y Michoacán, mientras que en Chiapas se efectuará durante los próximos días.

En cuanto a las bajas administrativas por faltas detalló que en: Oaxaca van mil 239, En Michoacán 570, Mientras que en Guerrero sólo son 16.

‘El proyecto más importante’

A dos días de la marcha anunciada por la disidencia magisterial, durante el IV Informe Presidencial, la Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió que la reforma educativa es el proyecto de la nación más importante para la democracia en México; si no se implementa, el país enfrentará las consecuencias más graves para el futuro, porque los mexicanos no podrán competir de tú a tú con jóvenes y adultos de otras naciones.

Así lo aseguró el titular de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer, y sostuvo que si la reforma educativa se implementa a cabalidad, los mexicanos no sólo recibirán una educación de calidad, sino que podrán enfrentar los retos del siglo XXI; además, de que sólo así podrá reducir la desigualdad y la pobreza que impera en el país.

Al inaugurar el Foro de Consulta sobre el nuevo modelo educativo con Instituciones de Educación Superior, Nuño Mayer mencionó que la opinión de estas casas de estudio son más que indispensables porque a sus campus llegan los egresados de bachillerato y por tanto saben las debilidades y fortalezas de éstos y por ello deben enriquecer el nuevo modelo educativo.