Vargas-Salido, pelea del año

Para los expertos al boxeo

El KO más espectacular, el de ‘Canelo’

Francico ‘Bandido’ Vargas vuelve a ofrecer la mejor pelea del año, tras su combate con Orlando “Siri” Salido por el el título superpluma CMB en julio celebrado en Carso, California.

La pelea entre boxeadores mexicanos fue todo un espectáculo que los jueces declararon un empate mayoritario, al dar en las tarjes 115-113 Vargas, 114-114 y 114-114.”Bandido” había protagonizado en el 2015 el mejor combate ante el japonés Takashi Miura.

Los aztecas salieron a estudiarse en la primera parte del round uno. Después, los dos soltaron las amarras, tiraron golpes de todos los ángulos. Vargas cimbró a Salido con un derechazo, éste se enconchó y después soltó metralla.

Más intercambio de candela, los gladiadores lanzaban fuego en todo momento, había pocos omentos de paz. El segundo rollo no decepcionó.El retador lanzaba golpes de todos lados, no daba respiro a Vargas, lo perseguía por todo el ring. El campeón no se amedrentó, también tenía lo suyo, mandaba sus golpes con intención homicida.

El “Bandido” conectó un potente derechazo a la barbilla del ‘Siri’ en el sexto capítulo, quien se tambaleó, se fue a las cuerdas para tomar un respiro, quería oxígeno, pero Vargas lo persiguió lo arrinconó y lo vapuleó. Pero Salido se comió los golpes y contestó la ofensiva con más cuero.

El último episodio fue de alarido. Tinto en sangre Vargas salió a defender su título con todo, Salido con fiereza fue a quitarle el cinturón al ‘Bandido’.El ‘Siri’ se fue encima, el campeón lo espero, aguantó el primer ataque y después respondió. El encontronazo se dio, impactos por todos lados. Ambos estaban sin fuerza, pero lanzaban golpes con el alma.

“Canelo” K.O

ESPECTACULAR KO

Por segundo año consecutivo, la estrella mexicana “Canelo” Álvarez ha protagonizado el nocaut del año, sólo que ahora lo logró cuando mandó a la lona al británico Amir Khan de manera espectacular y dramática en uno de los eventos que marcó la pauta en 2016 al ser el primero en la historia de la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Ya Canelo había llevado este reconocimiento el año pasado luego de haber puesto sobre el tapiz al estadounidense James Kirkland en tres ocasiones antes de obligara la detención en el tercer episodio del pleito realizado ante 31 mil personas en el Minute Maid de Houston, Texas.

De vuelta sobre el nocaut en turno, Canelo chocó con Amir Khan en un peso pactado de 155 libras, poniendo en juego el campeonato Mediano del Consejo Mundial de Boxeo que había ganado en la pelea en contra del puertorriqueño Miguel Ángel Cotto en noviembre de 2015.

La pelea había resultado disputada. La velocidad de Amir Khan había puesto en predicamentos al peleador mexicano que estaba ajustando sobre el ensogado y arriesgando a veces demasiado en el combate con tal de conectar al olímpico inglés en Atenas 2004.

De hecho, de las tres tarjetas, dos favorecían a “Canelo” y una más a Khan, hablando de lo disputado del combate, hasta que llegó un bombazo de Alvarez al rostro de Amir que lo acostó sobre la lona de forma espectacular a los 2:37 minutos del sexto round, y con ello se pusieron de pie todos los asistentes a la lujosa y confortable arena.

Tras algunos minutos sobre la lona, finalmente Amir Khan pudo reincorporarse para alivio de muchos, y aprendió de nuevo que no siempre es bueno tomar la decisión de subir 8 libras para un combate, por más que sea la estrella del boxeo en la actualidad y ello represente una oportunidad.

Otro nocaut grandioso de “Canelo” en el pasado fue el que tuvo aún jovencito en contra del argentino Carlos ‘Tata’ Baldomir en el Staples Center de Los Angeles, llevándolo a la lona en cámara lenta con un volado de mano derecha.

Otros nocauts destacados del año fueron el de Julius Indongo en un round ante Eduard Troyanovsky, el del súper pluma Vasyl Lomachenko contra Román ‘Rocky’ Martínez, y el de Deontay Wilder contra Artur Szpikka entre los pesados.