Vehículo verde, tecnología mexicana al mundo

El vehículo eléctrico sustentable, creado por estudiantes del IPN y de la UNAM, serádado a conocer mundialmente próximamente en Boon, Alemania, dentro del marco de la COP 23, por considerarse un invento tecnológicamente superior en su tipo, el cual la semana pasada fue presentado formalmente al doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a través de laUnidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros (UNAI), que dirige el Arq. Ing. Eduardo Sánchez Anaya.

Dentro de las instalaciones del Colegio Nacional de Ingenieros y Arquitectos, el estudiante José Antonio Garfias González, inventor del Auto verdedestacó las principales características del vehículo verdefrente al Jefe de Gobierno CDMX: “Es ecológico y sustentable, cuenta con un sistema innovador de autorregeneración, que requiere de la más mínima energía eléctrica. Es un vehículo tecnológicamente superior a lo que actualmente está disponible en el mercado nacional, que además utiliza materiales reciclables en un 90 por ciento”

Ante importantes representantes de colegios, asociaciones de ingenieros, arquitectos y urbanistas, José Antonio Garfias, estudiante del 8vo semestre de Ingeniería Industrial de UPIICSA del IPN,solicitó al propio Miguel Ángel Mancera, aceptará una invitación a una prueba de manejo para que sea testigo de las bondades del vehículo verde, que momentos antes presento sin carrocería, quien acepto de inmediato. Se propuso como prueba la misma plancha del Zócalo de la CDMX. Además Garfias González, le planteó, se firme un convenio entre la UNAI y el gobierno de la Ciudad de México, para que desarrollen en conjunto proyectos innovadores en beneficio de la capital del país.

En este mismo evento, la comisión ejecutiva de jóvenes por el Cambio Climático de la UNAI, entregaron un reconocimiento a Miguel Ángel Mancera, por “la exitosa implementación de políticas públicas y programas parta abatir las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de México y su compromiso en la lucha frente a las causas de los efectos del cambio climático”

Por su parte Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, comento que“Cambiar los vehículos por vehículos no contaminantes este es el reto de la ciudad de México, aquí tenemos un decreto ya, el cual los nuevos taxis de la CDMX no pueden ser de gasolina, necesariamente tienen que ser híbridos o eléctricos, eso es a donde andamos transitando. La ciudad de México está dando este salto y que ingenieros mexicanos o la ingeniería mexicana venga aportar un vehículo que sea competitivo y que el gobierno de la ciudad pueda poner sus ojos en él me parece muy importante, nosotros estaremos atentos al desarrollo de este proyecto, que bueno, me parece un gran logro lo que acabo de ver, y esperar ese vehículo que sea de tecnología mexicana.Y ojala que después esta tecnología se la mandemos al mundo, muchas felicidades.

“Al ingeniero arquitecto Eduardo Sánchez Anaya, reconocerle qué está haciendo una tarea muy importante, porque lograr que tengan una acreditación en las Naciones Unidas, no es sencillo, debe ir de un trabajo una seriedad como asociación y después impulsar a los jóvenes, eso es lo que está pidiendo el país y esta asociación es un ejemplo de lo qué se puede hacer en todo el país. “Cuanta innovación, cuanta tecnolgia, cuanto valor agregado no se estará desperdiciando en nuestro país. Quedaremos pendientes con la Secretaria de Movilidad, los felicito a todos los que están apoyando este proyecto”, concluyo

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de periodismo 2013. Director de la Revista Medicina Científica. ferfuentesmty@hotmail.com