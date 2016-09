Vela quiere regresar al Tricolor

Niega que se haya negado a venir

La decisión de no llamarlo fue del entrenador.- Todo indica que el delantero será llamado

San Sebastián, Esp.- El delantero mexicano Carlos Vela anunció que está en completa disposición de volver con la Selección Mexicana, además de su deseo por mantenerse dos años más con el equipo de la Real Sociedad.

Sobre volver al “Tri”, el quintanarroense apuntó que está disponible “En el tema de la Selección yo estoy disponible, si en el último verano no estuve ahí fue por decisión del entrenador, que decidió que no estaba en un buen momento que había gente mejor que yo y por eso no fui, no porque no quisiera”.

Respecto a la temporada que le espera con el cuadro “txuri-urdin”, admitió que a pesar de los malos momentos del ciclo anterior, nunca se discutió su salida del plantel y para esta campaña, la primera de dos en su contrato, pretende dar lo mejor de sí como capitán.

“De lo malo se aprende más. Está claro que el futbol no dura mucho tiempo, que aparte de disfrutarlo hay que hacerlo bien”, señaló el deportista con experiencia en la Liga Premier de Inglaterra y en la Liga de España.

Respecto al estado de su lesionada rodilla, admitió que comenzó un tratamiento y que “estoy trabajando mejor que nunca, me estoy dedicando mucho a estar físicamente con la rodilla y todos los temas para poder luego demostrarlo cada fin de semana. Creo que va por buen camino la cosa y vamos a seguir trabajando en ello”.

Habrá que ver si el cuerpo técnico tiene en su mente al jugador y si en verdad Carlos Vela desea estar en todo momento con la selección mexicana y la prueba inmediata será el partido amistoso fecha fifa que se avecina, donde el Tricolor enfrentará el 11 de octubre a su similar de Panamá.