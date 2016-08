“Vengo a ser campeón con el mejor equipo de México”

Alan Pulido en su presentación con Chivas

Es un sueño llegar al Guadalajara, porque es chiva desde niño.- Aunque no pensaba regresar tan pronto, celebra que todo se acabó y puede retomar su carrera.- Portada el ‘9’ que dejó Bravo

Guadalajara, Jal.- El delantero Alan Pulido fue presentado como nuevo jugador de Chivas y se dijo feliz por llegar al que consideró como el mejor equipo de México, al tiempo de afirmar que viene para ser campeón con el Guadalajara.

En medio de una gran convocatoria de medios de información, Pulido apareció en la sala de prensa de Verde Valle, acompañado por Jorge Vergara, José Luis Higuera y Matías Almeyda.

Evidentemente era un fichaje deseado, no por nada se habla de un pago de casi 18 millones de dólares, pero al final de cuentas lo lograron, y el rostro de directivos, técnico y jugador, era de felicidad, con la confianza todos que el jugador pondrá su granito de arena para hacer un equipo triunfador.

SUEÑO HECHO REALIDAD

En su turno al micrófono, Alan agradeció a Vergara y a Chivas el esfuerzo que hizo para repatriarlo; incluso, dice que siempre ha sido de Chivas y desde pequeño tenía una playera rojiblanca.

“Vengo a sumar y a dar lo mejor de mí para Chivas. Siempre he tenido un sueño y ese era llegar a este club; ahora, gracias a ellos tres (Vergara, Higuera y Almeyda) y también a la directiva de Tigres, se ha hecho realidad un sueño más. Muchas gracias por apoyarme”.

Recordó que las charlas con Chivas se dieron desde hace dos años y finalmenyte hoy se pudieron concretar. “Hicieron lo imposible para que llegara y vengo a cumplir retos”.

TÍTULO EN MENTE

Pulido Izaguirre no dudó en señalar que llega al mejor equipo de México y con la ilusión de ganar títulos.

“Me siento contento de llegar al mejor equipo de México, me gusta la idea que está hecho con base en puros mexicanos…y mi deseo es ser campeón, no hay otra motivación, siempre es eso. Es un orgullo estar aquí, me siento capaz de encajar en el equipo y hacer grandes cosas, espero corresponderles al grupo y a la afición con mucha entrega”.

NO PENSÓ REGRESAR TAN PRONTO

Alan dejó ver que su idea era seguir en Europa, pero dado que las cosas no se dieron como quería, optó por volver al futbol azteca.

“No esperaba regresar tan pronto al futbol mexicano, pero esto es así, esperamos que sea un gran año. A veces las cosas no salen como piensas, pero te queda un aprendizaje y vengo a entregarme al máximo”.