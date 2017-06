Veracruz, Sinaloa y Guerrero: la realidad que nunca se fue; Ríos Garza va por la SCJN

¿Mayo el más violento en la historia?

No.

Junio escurre sangre.

Y le quedan cuatro días.

Hay que esperar el corte.

Tan sólo el fin de semana, hubo una treintena de ejecutados, levantados, secuestrados en Veracruz, Sinaloa y Guerrero.

Lo más escandaloso, acaso, el asesinato de Rafael Chávez, hermano de Julio César Chávez.

Lo más absurdo, demencial, la ejecución de una familia en Coatzacoalcos, incluidos cuatro niños.

Sí, niños.

En Culiacán, Sinaloa, el levantón de ocho personas la noche del domingo.

Esta madrugada se especulaba que fueron liberados.

En Cardel, Veracruz, tres federales fueron acribillados por un cuarteto de sicarios. Así, a sangre fría.

En Michoacán, ayer se dio a conocer que el periodista Salvador Adame, secuestrado el 18 de mayo, fue hallado ejecutado y calcinado.

El procurador Martín Godoy, herencia del ex virrey de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien criminalizó a Adame desde el principio, al asegurar que tenía varias mujeres y debía dinero, informó del hallazgo.

Daniel Rubio Ruiz El Cabezón, recurrió a Ignacio Rentería El Cenizo, heredero de Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de La Familia Michoacana y luego Los Caballeros Templarios, para dar con su amigo.

El Cabezón dijo que vivió con él cuando era niño y lo consideraba su hermano.

El Cenizo reveló que Luciano El Chano Peña, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, habría ordenado el secuestro y asesinato de Adame por problemas personales.

Miguel Angel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, quien se la ha pasado más en la grilla y las marrullerías, para lo que es experto, debería ponerse a trabajar.

Como si fuese una solución mágica, ofreció un millón de pesos de recompensa por cada asesino de los federales.

Y tras ser destrozado en twitter y facebook, anunció más millones por el o los asesinos de la familia y los niños.

-Claro que vamos a ofrecer una recompensa, a quienes aporten fotografías, dijo muy valiente.

A Rafael Chávez, hermano de Julio César, lo mataron en su casa, en Culiacán.

-No he hablado con el gobernador. Se han hecho pendejos, o no sé qué está pasando.

La denuncia ya está y entonces yo voy a tener que actuar, dijo Chávez, a quien se le ha ligado con malandros históricamente, debido, además, a sus adicciones por él reconocidas y narradas.

Cuando este gobierno comenzó, allá por diciembre de 2012, la inseguridad, el crimen y la violencia desparecieron por decreto.

Así, sin más.

La sacaron del discurso oficial.

Decapitado, levantón, ejecutado, cártel, secuestro, narcotráfico, capo.

Se anunció un cambio en la estrategia y, a sugerencia del colombiano Oscar Naranjo, policía que participó en el operativo en el que murió Pablo Escobar Gaviria, se anunciaron ataques quirúrgicos.

El objetivo: capturar a 122 criminales y no tener batallas a diario y conforme avanzaran las tropas federales.

Menos daños colaterales, se dijo.

Fracasó.

La matanza de Ayotzinapa y Tlatlaya devolvieron al gobierno federal a la realidad.

Las reformas, producto de la farsa Pacto por México, promovidas como la panacea, nomás no dieron resultado.

Y así, poco a poco, pasito a pasito, suave, suavecito, despacito, mayo sumó 2 mil 186 ejecuciones, el peor desde que se mide, en 1997.

En los casi cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto se han integrado 80 mil averiguaciones por homicidio doloso.

En el mismo periodo del lúgubre sexenio de Felipe Calderón Hinojosa sumaron 65 mil.

Apenas 15 mil más.

Va la Corte

A ver, a ver, a ver.

No se hagan bolas, como dijera un Innombrable clásico.

Rodolfo Ríos Garza dejó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), porque quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Otras historias, otras versiones son cuentos.

Nada tiene que ver con la seguridad pública, porque eso es asunto de Hiram Almeyda y si alguien hubiese tenido que renunciar por ese motivo, en todo caso sería él.

Tampoco esta ligado con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, atendidas por la Procuraduría, y que en su mayoría son por casos surgidos en administraciones anteriores.

Ríos Garza tiene el perfil para ser ministro de la Suprema Corte y aspira, sin duda.

Basta recordar que la mayor parte de su carrera ha sido en el Poder Judicial.

El ex procurador continúa en el primer círculo de Miguel Angel Mancera, mandatario capitalino, y es absolutamente falso que haya tenido alguna diferencia con Luis Serna, secretario particular de su jefe.

Serna, principal hombre de confianza, trabaja intensamente por mantener la unidad en el gabinete de Mancera.

Mancera, por cierto, avanza en la conformación de su proyecto Cuarto Polo, rumbo a la candidatura presidencial de 2018.

Lo que las lenguas viperinas no han dicho es que Ríos Garza podría sumarse al equipo de campaña y trabajar paralelamente su aspiración a la SCJN.

Los casos Heaven, Narvarte, Sermet, entre otros, fueron resueltos por el hoy ex procurador y puso en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

¿Pendientes?

Falta de recursos para contratar más personal y eficientar la atención, que suele ser lenta en los ministerios públicos.

El subprocurador Edmundo Porfirio Garrido se hace cargo.

Consulta

El Senado inició una consulta oficial en su página de internet.

El objetivo: conocer la opinión de los mexicanos sobre la renegociación del TLC.

Todos los interesados podrán externar su opinión sobre cuáles deben ser las prioridades de México, qué áreas deben ser mejoradas o actualizadas, qué temas deben ser integrados y qué sectores de la economía deben tener más apoyo.

La comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, que preside Marcela Guerra, es la responsable del proyecto.

Vámonos: Anuncia la PGR que el FBI, la ONU, el IPN y hasta el Chapulín Colorado investigarán el espionaje denunciado por el diario The New York Times.

Y los denunciantes deben entregar su celulares para ser deshuesados.

