Vivito y topeando; por fin ganan las Chivas

PACHUCA, Hidalgo.- Las Chivas Rayadas del Guadalajara dando un concierto de buen fútbol, consiguieron su primer triunfo de la temporada al derrotar a domicilio a los Tuzos del Pachuca por tres goles contra uno, en un partido que termino con el público entregado al Rebaño coreándole con “oles” su gran actuación.

Al parecer el receso por la fecha FIFA le vino de maravilla a las Chivas que por fin se encontraron en el terreno de juego y con un futbol vertical, de variantes y mucho acompañamiento dominaron por completo a unos tuzos que hasta se vieron inofensivos a excepción de los cinco primeros minutos del partido.

DE MÁS A MENOS

Pachuca inició con gran ritmo y profundidad, la velocidad parecía su mejor arma, tanto así que antes de los dos minutos Rodolfo Cota se convirtió en factor al detener un remate de cabeza de Érick Gutiérrez dentro del área chica porque en gran lance envió a tiro de esquina, cuando en la tribuna se cantaba el gol de los tuzos

Pero eso fue todo para los hidalguenses, que inexplicablemente perdieron la brújula del partido y quizás hasta se sintieron visitantes, porque en la tribuna los colores azul y blanco eran mayoría y se vieron superados ampliamente por unas chivas que llegaron dispuestas a conseguir su primer triunfo en el campeonato.

TRES LETALES TOPES

Las Chivas tomaron la ventaja a los 15 minutos en un tiro de esquina que parecía controlado por el Conejo, este se complicó cuando el Many García choca a su arquero en su intento por despejar y no puede alejar el balón, la esférica quedó de frente a Michael Pérez, quien de derecha fusila para adelantar al rebaño.

Pachuca intentó reaccionar pero no encontraban la fórmula navegando sin rumbo en la cancha y sin generar peligro sobre el arco de su ex arquero Rodolfo Cota, quien estaba convertido en un espectador más, mientras que las Chivas aumentaban considerablemente su volumen de juego avasallando a unos Tuzos que no veían por donde quitarse el dominio rojiblanco.

CONFIANZA QUE DAN LOS GOLES

Con la confianza del marcador a favor y la pasividad de los Tuzos las Chivas buscaron el segundo gol y este llegó a los 30 minutos en un balón mal medido por el central Robert Herrera quien dejó el balón muertito para que la Chofis López barriéndose conectara de derecha para clavar el segundo del rebaño.

Completamente desfondado y con gran confusión en su zona defensiva los Tuzos dieron muchas libertades a los atacantes rayados que a los 35 clavaron el tercer gol.

La jugada nació por la izquierda con llegada a fondo de Pizarro quien centró en diagonal, a la llegada de Fierro que de zurda cambio la trayectoria a segundo poste, ya olía a goleada y los oles para las chivas aparecieron en la tribuna.

Cerca del final Érick Gutiérrez estrelló un balón en el poste del rebaño pero nada más que escribir a casa.

TIBIA REACCIÓN QUE NO ALCANZA

Desesperado Diego Alonso sacó al jovencito De la Rosa para ingresar a Franco Jara, quien venía de una lesión, pero las Chivas estaban para no creer en nada y continuaron en busca de más goles aprovechando el desconcierto de los Tuzos.

La soberbia apareció en el conjunto tapatío que comenzó a cascarear con la ventaja de tres goles y consintió al Pachuca, dejando a Érick Gutiérrez controlar por la izquierda para enviar un centro perfecto a la llegada de Jara quien de cabeza acercó al Pachuca en el marcador.

El gol dio confianza al Pachuca y comenzó a trabajar su partido teniendo el balón y acompañándose más acercándose con jugadas de peligro que Cota pudo contener no sin peligro.

Cuando la reacción del Pachuca parecía estar en camino, su técnico Diego Alonso se fue expulsado por un altercado en la zona técnica con un jugador de las chivas.

Los Tuzos metieron el acelerador pero las Chivas al sentir la reacción del Pachuca se pusieron las pilas, se aplicaron y ya no dieron más libertades, volvieron a adueñarse del balón y terminaron con los estruendosos oles en las tribunas a favor de las Chivas.

Con este resultado los Tuzos se quedaron con 9 puntos, mientras que las Chivas por primera ocasión sumaron de a tres llegando a 8 unidades.

GOLES:

0-1, Minuto 15.- Tiro de esquina para Chivas por derecha, el Conejo fue por el balón, pero el Many García se atravesó impidiendo el despeje, el balón le quedó muerto a Michael Pérez quien de derecha cañoneo para anotar el primero.

0-2, Minuto 30.- Balón filtrado al área del Pachuca que Robert Herrera no alcanza a controlar dejándolo dividido a la llegada de la Chofis López que de zurda y barriéndose clava el segundo.

0-3, Minuto 35.- Desborde por la izquierda de Pizarro, el Dedos López le dio demasiado espacio, vino el centro en diagonal al área donde apareció Carlos Fierro para cruzar de zurda y clavar el tercero.

1-3, minuto 65.- Gutiérrez por la izquierda metió centro al área, Franco Jara llegó sin marca y a placer de cabeza anotó el primero del Pachuca.

DETALLES

TERREMOTO EN LAS TAQUILLAS

Por primera ocasión, un partido entre Tuzos y Chivas no llenó el estadio Hidalgo, cuando en ocasiones anteriores había hasta sobrecupo, el aumento del 400 por ciento en los boletos y la lluvia alejó a los aficionados.

HONDA, TITULAR POR PRIMERA VEZ

El refuerzo japonés de Pachuca, Keisuke Honda, fue titular por primera vez titular en el encuentro que sostuvieron en contra de Chivas.

El ofensivo regresó el pasado jueves tras disputar la eliminatoria mundialista con su selección y caer 0-1 ante Arabia Saudita.

Honda, quien había jugado dos partidos de liga, fue reemplazado al minuto 73 por Joaquín Martínez.

ABUCHEAN A PIZARRO

La primera visita de Rodolfo Pizarro a Pachuca con las Chivas no fue del todo agradable para la afición local, la cual se metió con el centrocampista durante el juego.

El formado en las fuerzas básicas del equipo hidalguense fue abucheado por parte de las gradas en la presentación de las alineaciones.

Pizarro tuvo un remate a puerta en los primeros instantes del juego, lo que generó una rechifla de los presentes para él camiseta número 20.

Un reclamo más se presentó cuando intentó ganar el balón a un adversario.

El jugador salió hace medio año al conjunto tapatío en una transferencia superior a los 10 millones de dólares.

ESTADÍSTICAS

PACHUCA 1-3 GUADALAJARA

Estadio: Hidalgo

ÁRBITRO

Paul Delgadillo

ASISTENTES

Salvador Rodríguez y Jimmy Acosta

ALINEACIONES

PACHUCA

21 Óscar Pérez

6 Raúl López

23 Óscar Murillo

26 Robert Herrera

2 Keisuke Honda

(18 Joaquín Martínez 73′)

12 Emmanuel García

15 Erick Gutiérrez

16 Jorge Daniel Hernández

19 Francisco Figueroa

(7 Ángelo Sagal 46)’

10 Jonathan Urretaviscaya

289 Roberto de la Rosa

(29 Franco Jara 60′)

DT: Diego Alonso (Uru)

GUADALAJARA

30 Rodolfo Cota

2 Oswaldo Alanís

4 Jair Pereira

6 Edwin Hernández

20 Rodolfo Pizarro

10 Javier Eduardo López

(7 Orbelín Pineda 60′)

14 Ángel Zaldívar

(89 Jesús Godínez 77′)

17 Jesús Enrique Sánchez

23 José Juan Vázquez

25 Michael Pérez

21 Carlos Fierro

(3 Carlos Salcido 81′)

DT: Matias Almeyda

AMONESTADOS

P: Honda 29’, Hernández 68’

G: Godínez 78’, Pizarro 87’

EXPULSADOS

P: Diego Alonso (DT)

G: No tuvo

Comparte esto: Facebook

Twitter