Volador y Dragon Lee, regresan a Japón

PARA GIRA CON LA NEW JAPAN PRO WRESTLING

La empresa más importante de lucha libre en el continente asiático, la New Japan Pro Wrestling, confirmó ayer la participación de Dragon Lee y Volador Jr., en la gira Best of the Super Jr. 24, que arrancará el próximo 17 de mayo y tocará diferentes ciudades de Japón.

La calidad mostrada en el cuadrilátero, así como la espectacularidad única que poseen estos dos gladiadores han sido el boleto para que regresen a Japón y participen en tan prestigiado certamen.

Desde que Dragon Lee pisó por primera vez Japón en Fantasticamanía 2016 no ha dejado de ser tomado en cuanta en diferentes eventos de la New Japan, los duelos que ha mantenido con Takahashi, mejor conocido en México como Kamaitachi, han dejado con la boca abierta a los espectadores.

Y qué decir de Volador Jr., un luchador con mucha experiencia en tierras orientales y de calidad comprobada. En esta gira tendrá la oportunidad de volver a enfrentar a un elemento cuyos duelos ya se han hecho clásicos por aquellos lares, se trata de Ricochet.

A quien también podrá volver a enfrentar es a otro viejo conocido de los mexicanos, Taichi, el hombre del cabello bicolor que después de sus diferentes temporadas en México regresó a la New Japan como una gran estrella.

Kushida, Desperado, Will Ospreay, entre otros formarán parte de esta gira que promete ser espectacular, tanto para los participantes, como para toda la gente que lo siga en las diferentes plazas y en vivo por la aplicación que cuenta la New Japan.