Voy a ganarme a los americanistas

Agustín Marchesín

Dijo que va a dar el máximo por hacer las cosas bien y “por ganarme la afición, regresarle la confianza a la institución”

La llegada de Agustín Marchesín al América estuvo rodeada de polémicas, pero sobre todo porque el propio portero en su oportunidad manifestó que nunca ficharía para las Águilas, pero ahora tiene que reconsiderar sus palabras y sabe que uno de los retos será ganarse a los seguidores americanistas que no suelen olvidar tan fácilmente.

El portero habló de esta situación. “Fue el contexto de cómo se dieron las cosas, se rumoraba mucho mi salida, hace mucho se hablaba del América y fue una desolación terrible de lo que pasó en Concachampions, soy de entregarme al 100 en la institución donde me toca estar y estoy muy agradecido con Santos y en ese momento se dijeron palabras desafortunadas”.

“Cuando llegue a México conocía poco pero conocía al América, entonces, el sueño de cualquier que pisa México es llegar a este club”.

El argentino no tuvo problema en reconocer que debido a sus declaraciones tendrá una presión extra por parte de la afición azulcrema por lo que señaló que solo en base a trabajo y buenas actuaciones podrá ganarse el respeto y cariño de la hinchada americanista.

“Voy a dar el máximo por hacer las cosas bien por ganarme la afición, regresarle la confianza a la institución y sé que llegó con algo extra por esto mismo, pero el compromiso, seriedad y el trabajo va a demostrar que vengo a tratar de hacer las cosas bien y me moría de ganar de estar acá”, indicó.

“PRESIÓN POR LOS TÍTULOS”

Por otro lado, Agustín manifestó estar emocionado por la obligación de conseguir títulos con las Águilas aunque destacó estar consciente de que también cuenta con el complicado reto de remplazar a un arquero de la calidad de Moisés Muñoz.

“Es una presión muy linda el hecho de pelear por los primeros lugares, es una institución que tal vez parezca mentira pero ser segundo no alcanza, entonces uno tiene la obligación de ser campeón por lo que vengo con el objetivo y también sé que con una vara muy alta porque remplazar a semejante arquero como Moisés Muñoz no es fácil pero voy a tratar de dar lo mejor. Me tocó llegar a Santos para remplazar a Oswaldo y fue bastante complicado pero estoy muy contento de llegar a este club y pelear por los primeros lugares”.

Agustín Marchesín, campeón del futbol mexicano con Santos en 2015, aseguró estar comprometido con la institución azulcrema por lo que prometió a la afición brindarse al máximo para ayudar al equipo a conseguir cosas importantes.