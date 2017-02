“Voy a regresar al América”

Miguel Herrera dejó las puertas abiertas en Coapa y algún día volverá a entrar

Le quedan seis más de contrato con Tijuana, pero al término del torneo su cláusula cobra un giro de 360 grados, quien lo quiera lo puede negociar sin pagar al club por sus servicios

Independientemente de los resultados en el presente torneo la directiva del América ha comenzado a estudiar distintas posibilidades para tener a un nuevo entrenador para el siguiente año futbolístico, los temas, formas, resultados, maneras, entrenamientos y futbol en cancha aplicado por Ricardo Lavolpe ya no es del agrado de la actual directiva por lo que han comenzado la búsqueda de su sustituto.

Para afición, directiva y dueños el actual entrenador de Xolos, Miguel Herrera sería el ideal apagafuegos para el siguiente certamen y así comenzar a retomar el trono que han prestado en los últimos torneos.

Miguel Herrera ya había sido buscado en anteriores ocasiones por América e incluso por selecciones como la de Chile, sin embargo al tener un contrato vigente la directiva de Xolos puso una cláusula sumamente alta por sus servicios que rondaban los dos millones de dólares, hoy ha cambiado y al término del presente torneo Miguel pude negociar con quien guste sin que esté pague un centavo.

“La cláusula existe, pero aunque estoy metido de lleno en Xolos, la realidad es que al término del presente torneo mi contrato tendrá seis meses de vigencia y da un giro por completo porque ya no aplica la cláusula, y así apodemos ver, pero te repito hoy estoy con Xolos y metido en calificar”.

-Eres el deseo de América para junio entrante, ¿Estarías dispuesto o quieres regresar al América?

-“Siempre lo he dicho, yo me fui del América por ir a selección mexicana no por malos resultados u otro motivo. Me encantaría regresar es más algún día voy a regresar a ese club porque dejé las puertas abiertas y muy buenas relaciones y mejores resultados, si me preguntas que si regresaría, si regresaría por lo que te digo”.

-¿El proyecto de Xolos te sigue interesando o lo dejarías por ir al América?

-“Por supuesto que me sigue interesando, y sigo muy entusiasmado con ello, tú me estás preguntando si regresaría al América, hoy no tengo nada ni he hablado con nadie de ese club, estoy metido con Tijuana al máximo, incluso estamos en temas para ver lo de mi contrato, de eso no hay nada. Hoy estoy metido en calificar y después del torneo veremos qué pasa, pero hoy con Xolos”.

EL MEJOR PIOJO

Luego de dejar a las selección Mexicana tras un tema de disciplina, y un par de torneos exitosos con Xolos, Miguel Herrera se dice ser un entrenador y una persona más disciplinada, más tranquila y pensante donde sólo le lleva meter e a la cancha ya los problemas que deriven de ahí.

“No tengo porqué cambiar, pero si te puedo decir que soy enfocado en lo que es la cancha, en lo que pase ahí, el entorno lo escucho o lo hablo poco, la verdad es que estoy más metido en lo que hago, en cuidar a mi familia en ser mejor cada día”.

-¿Eres un técnico más sensato, es el mejor Miguel Herrera?

-“Más maduro. Los años no pasan, son quince años de trayectoria con su altibajos y sus cosas buenas y otras más buenas, pero hoy te puedo presentar a la mi mejor versión porque es la que estoy viviendo. Como entrenador quiero más y quiero seguir creciendo y haciendo carrera y haciendo mil cosas que nos ayuden a mejorar”, respondió.

ENEMIGOS, RIVALES Y AMIGOS

El mundo del futbol es celoso y vengativo, en una carrera de 15 años se generan amistades y rivalidades, muchas de ellas son de momentos o calenturas e partido pero otras se llevan en la mochila y se carga con ellas

“No tengo enemigos, sólo distintos puntos de vista, yo soy un entrenador que no se queda con nada y siempre voy de frente y digo lo que piensa y cree, si a veces para el que critico o hablo de más pues deben de saber que esa es mi manera de ser, mi personalidad, yo no tengo ganas de pelearme con nadie pero no me dejo.

-Matías Almeida ha sido un técnico que ha criticado a los entrenadores mexicanos por tanto extranjero y porque desde su opinión se valora poco al futbolista mexicano, ¿comulgas con eso, tú entras en los técnicos malinchistas?

-“Malinchistas jamás, al contrario apoyo al futbolista mexicano pero la verdad es que las reglas, los precios del mercado no te dejan otra opción, pero te aseguro y te lo digo, Matías me cae muy bien por ser directo, el si estaría en otra banca o en otro equipo tendría que hacer lo mismo, también contrataría extranjeros así es el futbol mexicano”, dijo.

ENCARECIMIENTO DEL MEXICANO

En México el precio del futbolista nacional ha crecido y en mineros encarecido sin un balance entre calidad y precio.

“La realidad es que el futbolista mexicano se ha encarecido mucho y de repente llegas al draft y preguntas por tal o cual para formar un equipo competitivo y llevar nacionales en el equipo y parece que te hablan de billetes del ‘turista mundial” o precios de frijoles o algo por el estilo, la verdad carísimos y altísimos, que nos e puede y te obligan a ir al mercado de fuera”, respondió Herrera.

-¿En la balanza lo que se paga por el mexicano es proporcionado por su calidad en cancha o pierdes al invertir tanto en comprar a un futbolista mexicano?

-“El mexicano es trabajador y competidor y le entra a todo, es obvio que hemos encarecido su valor, te voy a poner un ejemplo vas y preguntas por Pizarro un jugador técnico, con velocidad y calidad y te dicen 10 o 12 millones de dólares, y volteas a otro lado y tienes a Avilés Hurtado que vale 6 millones, qué haces, pues te vas con el extranjero por ser más barato y con igual o mejor calidad, así es en México los previos están muy altos”.

POCO VALOR AL DT. MEXICANO

Al igual que la mayoría de las plantillas de la liga MX, quienes tienen más extranjeros inscritos que jugadores mexicanos, los distintos banquillos comienzan a figurar de saca manera, poca cantidad de entrenadores nacionales vigente participan en el actual torneo.

“Al técnico mexicano le hace falta poner todas o parte d ellas cláusulas que pone el técnico extranjero en sus contratos para dirigir en México, es increíble la diferencia de exigencias y lo que hay de uno a otro, pero es parte del futbol mexicano, por si aplaudo y me da orgullo ver a nuevos entrenadores como Paco Palencia que luchan por un lugar y lo consiguen por su calidad, eso es lo que une envistamos más técnicos mexicanos”.