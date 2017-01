Xolos gana en su segunda casa; vence a domicilio a las Chivas

ZAPOPAN, Jalisco.-Xolos de Tijuana se impone a domicilio 1-0 al Rebaño del Guadalajara con gol del argentino Milton Caraglio y con ello mantiene la jettatura desde que ascendió a la Liga MX en el Apertura 2011.

De hecho es la tercera victoria, por tres empates y tan sólo una derrota durante sus siete visitas al estadio de Chivas: Sí, es su segunda casa.

EL JUEGO

Un equipo como Xolos no necesita tener el balón la mayor parte del tiempo para imponerse a su rival, ya que la calidad colectiva e individual, así como su poderío ofensivo le permitió salir con un merecido triunfo, más allá de los sustos que pasó ante su rival.

El técnico Miguel Herrera sabía que jugando de tú a tú con las Chivas también era capaz de salir adelante, pero optó por ser un poco cauteloso con un “Rebaño Sagrado” que generó sus ocasiones, pero sin poder reflejarlo en el marcador.

De hecho, los pupilos del argentino Matías Almeyda tuvieron para terminar con el cero en el primer lapso, primero por medio de un disparo de Edwin Hernández que reventó el travesaño.

La más importante se dio al minuto 39, instantes después de un disparo de Paul Arriola al poste, en la que Alan Pulido con un punterazo superó a Gibran Lajud, pero cuando ya se gritaba el gol, apareció Michael Orozco para despejar en la línea e irse así al descanso.

LA MISMA TÓNICA

En el complemento, la tónica fue muy similar, con unas Chivas decidas a ir al frente y un cuadro fronterizo que apostaba más por el contragolpe para aprovechar esa ansia de su rival por ir al frente.

La paciencia de la visita tuvo su recompensa en una buena triangulación que le permitió a Paul Arriola llegar por derecha para mandar un centro a segundo poste, donde el argentino Milton Caraglio llegó de frente para levantarse y conectar cabezazo letal para batir a Rodolfo Cota, al minuto 74.

Con el daño ya hecho, Almeyda movió sus piezas con los ingresos de Isaac Brizuela, Guillermo Martínez y Carlos Fierro, para irse al frente en pos del empate.

El asedio del “Rebaño Sagrado” fue intenso, pero no pudo generar una acción que le permitiera lograr el empate, para así sufrir su primera derrota del certamen, en la que reiteró que al igual que el semestre anterior, sufre para reflejar en el marcador los buenos momentos de futbol que genera en grandes lapsos del encuentro.

El arbitraje estuvo a cargo de Jonathan Hernández, quien tuvo una labor aceptable.

LOS NÚMEROS

Con este resultado Chivas de Guadalajara se queda atorado con cuatro puntos en la tabla general, mientras que Xolos de Tijuana da un salto con seis unidades hasta amanecer en zona de calificación.

En el balance histórico, el balance para la escuadra fronteriza es de ocho victorias por cuatro empates y tan sólo un par de reveses.

GOLES

0-1, Minuto 74: Luego de una serie de intentos por abrir el cerrojo rojiblanco, Xolos desborda con Paul Arriola por derecha y éste manda un centro pasado al segundo palo, donde se aparece Milton Caraglio para conectar la pelota de cabeza hacia las redes del Guadalajara.

FRASES

“Perder nunca es lindo, nosotros trabajamos para ganar, jugamos el mejor partido, pero el resultado fue el peor”.

Matías Almeyda, director técnico de Chivas.

“La victoria siempre gusta, como se dé. Al final terminamos muy atrás, pero lo dije, estamos reconstruyendo”.

Miguel Herrera, director técnico de Xolos

ESTADÍSTICAS

GUADALAJARA 0-1 TIJUANA

Estadio: Chivas

ÁRBITRO

Jonathan Hernández

ASISTENTES

Marcos Quintero y Jimmy Acosta

ALINEACIONES

GUADALAJARA

30 Rodolfo Cota

2 Oswaldo Alanís

3 Carlos Salcido

6 Edwin Hernández

(19 Guillermo Martínez 80′)

17 Jesús Enrique Sánchez

(11 Isaac Brizuela 77′)

7 Orbelín Pineda

10 Javier Eduardo López

14 Ángel Zaldívar

(21 Carlos Fierro 86′)

20 Rodolfo Pizarro

25 Michael Pérez

9 Alan Pulido

DT: Matías Almeyda (Arg)

TIJUANA

25 Gibrán Lajud

6 Juan Carlos Valenzuela

15 Damián Pérez

16 Michael Orozco

19 Víctor Aguilera

(3 Yasser Corona 30′)

20 Paul Arriola

5 Guido Rodríguez

8 Joe Benny Corona

10 Víctor Malcorra

(26 Juan Carlos Medina 72′)

9 Milton Caraglio

(7 Martín Lucero 76′)

18 Avilés Hurtado

DT: Miguel Herrera

AMONESTADOS

G: Pizarro 31′

T: Rodríguez 22′, Malcorra 61′ y Lajud 90′

EXPULSADOS

No hubo