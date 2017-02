Xolos vence a León y sigue en la cima

León, Gto.- Ladran fuerte…Los Xolos de Tijuana continúan enrachados y lograron su cuarto triunfo en fila, al imponerse como visitantes 4-2 para afianzarse en la cima del torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Una victoria que confirma el buen momento que atraviesa el cuadro fronterizo, el cual sin hacer un futbol espectacular, en cambio es efectivo y contundente en sus arribos.

Mientras que la Fiera sigue sin hacer valer su cancha, porque ha disputado tres encuentros y suma igual cantidad de tropiezos.

RUGIÓ

León no tuvo empacho en buscar ser peligroso desde los primeros minutos del partido. Y apenas pasaron seis minutos para encontrar la respuesta a ese ímpetu y generó el gol gracias a Elías Hernández, quien “bombeó” ante la salida del arquero.

Xolos se vio errático en las jugadas. El medio campo lo perdió y fue de esa zona donde comenzó el ataque de “La Fiera” para el gol. Así que el técnico visitante, Miguel Herrera, trató de recomponer, aunque Michel Orozco se lesionó y tuvo reemplazo, tardó en levantar su nivel en este juego.

VOLTERETA

Al 27, Tijuana tuvo una clara con Milton Caraglio, quien remató de cabeza en el centro del área. Un primer tiempo en donde el cuadro local marcó su terreno, sin embargo, un descuido en la zona baja propició el empate, con un penal que convirtió Avilés Hurtado al 31.

Y otra falla en la zaga otorgó el segundo gol a Xolos. Al minuto 41, Milton Caraglio, de tiro penal, marcó a la izquierda de Yarbrough. Los fronterizos dieron la voltereta y León se desdibujó.

LA PUNTILLA

Para el complemento, “la fiera” salió con el mismo ritmo que en los primeros 45 minutos, pero Xolos, con su jerarquía, comenzó a fabricar sus jugadas. Al 63, Guido Rodríguez anotó el tercer tanto y ya con ello, la visita dominó el juego a su antojo.

El técnico argentino Javier Torrente, del cuadro local, determinó hacer cambios en sus líneas, ya que su equipo se desfondó y no pudo encontrar por donde pasar y acortar el marcador. “El Piojo” Herrera, en tanto, dio a su conjunto la tranquilidad para manejar el partido a pesar de haber arrancado abajo en el marcador.

Ya en la recta final, Tijuana cerró de manera magistral; al 77, Joseph Arriola puso la cuarta anotación. León tuvo un chispazo para el segundo gol vía Carlos Peña, al 85, tras desviar el balón dentro del área.

GOLES

1-0, Minuto 6. Andrade habilita a Elías Hernández por derecha, quien se acomoda y saca tiro que deja viendo visiones a Yarbrough.

1-1, Minuto 31. Balón al área, Rodríguez le mete planchazo a Avilés Hurtado y se marca penal, que el mismo Avilés cobra con tiro potente a la izquierda de Yarbrough.

1-2, Minuto 41. Balón al hueco para Avilés Hurtado, que encara y burla a Yarbrough, pero éste lo derriba y se marca penal. Milton Caraglio cobra con tiro al ángulo izquierdo.

1-3, Minuto 63. Navarro divide el balón, Guido Rodríguez le gana al “Gullit” y desde fuera del área saca disparó para fusilar a Yarbrough.

1-4, Minuto 77. Contragolpe de Xolos, Hurtado llega por el centro y abre a Paul Arriola, quien por derecha y dentro del área, saca tiro raso y cruzado para anidar.

2-4, Minuto 85. Germán Cano llega por izquierda, saca centro raso, Carlos Peña barre y empuja el balón al fondo de las redes.

***APUNTES***

LADRAN EN LA CIMA

Los Xolos de Tijuana tienen cuatro triunfos y llegaron a 12 unidades, con lo cual son líderes del torneo y a la espera de lo que haga hoy Pumas contra Pachuca. Mientras León se queda con 4 puntos en la decimoquinta posición.

*

ESTÁN ENRACHADOS

Los Xolos de Miguel Herrera quizá no son lo espectaculares que quisiera sui técnico, pero en cambio sí son efectivos y están enrachados, porque ya suman su cuarta victoria en fila.

*

NO RUGE EN CASA

La Fiera no ruge en casa, donde no ha ganado y además no ha sumado un solo punto, tras caer con Pachuca, Pumas y ahora con Xolos.

*

ESTADÍSTICAS

LEÓN 2, TIJUANA 4.

Estadio Nou Camp

ALINEACIONES

LEÓN

25 William Yarbrough

3 Guillermo Burdisso

5 Fernando Navarro

24 Osvaldo Rodríguez

35 Ignacio González

8 Elías Hernández

10 Luis Montes

(9 Germán Cano 67’)

11 Andrés Andrade

(27 Carlos Peña 56’)

13 Alexander Mejía

23 Juan Cornejo

(18 Maxi Moralez 46’)

17 Mauro Boselli

DT: Javier Torrente

TIJUANA

25 Gibrán Lajud

6 Juan C. Valenzuela

15 Damián Pérez

16 Michael Orozco

(22 Juan Carlos Núñez 20’)

19 Víctor Aguilera

20 Paul Arriola

5 Guido Rodríguez

8 Joe Corona

(26 Juan Carlos Medina 82’)

10 Víctor Malcorra

9 Milton Caraglio

(7 Juan Martín Lucero 67’)

18 Avilés Hurtado

DT: Miguel o Herrera

ÁRBITRO: Óscar Macías Romo

ASISTENTES: José Luis Camargo y Michel Alejandro Morales

AMONESTADOS

LEÓN

William Yarbrough 39’

TIJUANA

Milton Caraglio 41’

Joe Corona 70’

EXPULSADOS

No hubo

GOLES

1-0, Minuto 6. Elías Hernández

1-1, Minuto 31. Avilés Hurtado, penal

1-2, Minuto 41. Milton Caraglio, penal

1-3, Minuto 63. Guido Rodríguez

1-4, Minuto 77. Paul Arriola

2-4, Minuto 85. Carlos Peña

Miguel Herrera/DT de Xolos

“Debíamos apretar y quitarles el balón, aprovechar las oportunidades. Se hizo un partido redondo, sólo dos o tres fallas, que se corrigieron en el medio tiempo”.

Javier Torrente/DT del León

“Las lesiones que hemos tenido nos pasan factura, pero es uno de los peores partidos, no jugamos bien, en una contra nos ganaron el juego preso de perdidas e imprecisiones que tuvimos”.