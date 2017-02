¡Y van por las Águilas!

Chivas vence a Venados y califica en la Copa MX

Con un cuadro alterno sacó el triunfo sobre Mérida.- Gol de Néstor Calderón (penal)

Guadalajara, Jal.- Las Chivas Rayadas del Guadalajara derrotaron por la mínima diferencia a Venados de Mérida en la Copa MX y llegarán con la moral a tope al clásico nacional que disputarán el sábado contra el América.

Un triunfo por la mínima diferencia, incluso sufrido, pero que tiene mucho valor porque recarga en todos los sentidos al equipo rumbo al duelo con las Águilas, porque además deja al Rebaño como líder de grupo en la Copa y le da la calificación a los octavos de final.

EL REBAÑO FUE MÁS

Para este duelo, Matías Almeyda utilizó un cuadro alterno, dándoles descanso a sus estelares, pero a pesar de ello Chivas tuvo el control del partido, con más posesión y llegada, aunque sin la contundencia necesaria.

Así, los intentos de Calderón, Martínez y Fierro fueron eso, sólo intentos y no hubo llegadas de real peligro: un tiro de Salcido y dos disparos de Benítez desviados y no más, porque Venados no inquietó el marco de Jiménez.

BASTÓ UN GOL

Para el complemento se mantuvo la tónica del juego, Chivas llegó con un mano a mano de Fierro con Patiño que peste controló. No obstante, al 62 vino el penal de Rodrigo González sobre Carlos Fierro, que Néstor Calderón hizo efectivo.

Los visitantes quedaron con un jugador menos para los últimos 20 minutos tras la expulsión del ‘Cherokee’ Pérez por una dura entrada sobre Benítez.

Lo minutos transcurrieron con intentonas del Rebaño que no progresaron, mientras que Venados hizo muy poco, por no decir nada, en la cabaña de los rojiblancos.

Guadalajara estuvo más cerca del segundo, que Venados del empate, pero el marcador ya no se movió.

Así llegó el silbatazo que selló el triunfo y la calificación del chiverío a los octavos de final de la Copa MX.

GOLES

1-0, Minuto 62. Carlos Fierro entra al área y González lo derribe para que se marque penal, el cual cobra Néstor Calderón con tiro al ángulo superior derecho.

BUSCARÁ LA CIMA

Chivas ganó y se colocó como líder del grupo 6 de la Copa MX, arriba del Atlante que tiene 4 y de Venados que queda en 0. En la siguiente fecha, el Rebaño visita al Atlante y si gana amarrará el liderato del sector, porque los Potros ya no podrían alcanzar en la última fecha cuando se midan al Mérida.