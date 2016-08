Ya era hora de “Un Día Cualquiera”

Como la vida misma, personas ordinarias a las que les suceden cosas extraordinarias, así son las tres historias por cada capítulo de “Un día cualquiera” (Azteca 13, lunes a viernes, 21 horas), una serie original que viene a renovar lo que alguna vez fue el horario estelar de telenovelas producidas desde hace 23 años por TV Azteca.

“Un día cualquiera”, idea original de Elisa Salinas, bajo la producción ejecutiva de Fides Velasco y edición literaria de Alejandra Testa, con la continuidad de Alma Tesillo y el actor Alberto Casanova como “El anfitrión”, es oxígeno puro en la telera nuestra y abierta de cada día, una opción para los telévoros que ya no deseamos refritos, ni adaptaciones “libres”, ni melodramas ramplones y anquilosados, sino una teleserie con capítulos acordes al mundo actual, complejo, repleto de claroscuros, de temáticas tan variadas como de gran repercusión familiar y social e, incluso, hasta de situaciones paranormales.

Y lo mejor de “Un día cualquiera” es que los telévoros pueden interactuar al votar por una historia, de las tres que se presentan diariamente, que consideren inventada, porque dos sí son verídicas, basadas en hechos reales.

Elementos como la venganza, pasión, amor, misterio y crímenes tienen cabida, lo mismo que temas como la misandria ( odio o aversión hacia los varones, la contraparte sexista de la misoginia, algo de lo que no se había tratado por la telera, con campaña incluida), las personas transgénero o el suicidio, siempre expuestos con un narrador y/o anfitrión, en este caso Alberto Casanova, quien modera cada historia.

En su primera semana de transmisiones, tanto la entrada y la dirección a cargo de Javier Patrón Fox y Fabián Corres, y los libretos de Eric Bonn, han permitido que “Un día cualquiera” cumpla con una nueva oferta de contenidos, tan urgente en la telera abierta que, de no renovarse, seguirá sufriendo las consecuencias ante el Dios Rating.

Después de “Un día cualquiera” ya no puede haber retorno a los viejos clichés y refritos que nada tienen que ver con la telera actual, la misma que hoy requiere de formatos atrevidas, que se atrevan a cruzar entre la realidad y la ficción, sin temer al “qué dirán”.

De pilón esta producción abre fuentes de trabajo para actrices y actores excluidos de oferta novelera, a quienes vemos en acción, como Evangelina Sosa, Roberto Sosa, Ana Silvia Garza, Amaranta Ruiz, Rocío Verdejo, Mñauricio Valle, Sylvia Sáenz, Vico Escorcia, Sergio Basáñez, Juan Inés Calzada y Gabriela Murray, entre otros.

A todo ello, este teleserie sólo le pedirá en sus historias: ¿Usted por cuál vota?

Ver para creer. Telévoros: ¡Uníos!