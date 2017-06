Ya llegó la banda

Confirma Timbiriche su regreso, empiezan con tres conciertos en el Auditorio Nacional del 13 al 15 de septiembre; Thalia, Paulina Rubio y demás estan invitadas; ‘las canciones son las estrellas por su calidad y pureza’, dicen

Como cada 10 años.

Sasha, Alix, Mariana, Diego, Benny y Erik regresan a los escenarios para celebrar que continúan en el gusto del público, como si el tiempo no hubiera pasado, ahora para conmemorar 35 años, los cuales comenzarán con tres conciertos en el Auditorio Nacional del 13 al 15 de septiembre.

Para ello, han preparado nuevos arreglos a sus clásicos temas, así como sorpresas para el público que continúa cautivo esperando noticias de sus máximos ídolos.

En conferencia de prensa los involucrados dicen estar contentos de que, como cada década, esten arriba de un escenario, ahora sólo los seis que estuvieron en la presentación, dejando la puerta abierta para que Thalia, Paulina Rubio, Edith Márquez o Eduardo Capetillo, se unan en un momento determinado ya que cada uno tiene la invitación.

“Las puertas están abierta. El sencillo que hicimos con Thalia, Sasha, Erik y yo fue también un parteaguas para poder dar paso a este regreso a los escenarios el cual irá acompañado de nuevas canciones y por ello la invitación a varios compositores que al igual de nosotros estén abiertos a que hagamos algo. Nosotros nos forjamos como bichos de intuición ya que aprendiamos desde chicos a trabajar y a querer esta carrera. Por eso si algo no nos divierte, no es jocoso, no sentimos adrenalina ya esto sabe a chamba, a cotidianidad y no queremos que suene a algo obligado. Por eso lo hacemos cada 10 años para que se vea fresco, con energía, ganas de vernos, pero ya madurados con experiencia y más claridad de lo que queremos, con los egos muy pulidos, con responsabilidad, respeto, sabiendo que esto se va a poner muy bueno”, dijo Benny.

“La invitación está abierta a todos los Timbiriches. Tenemos muchas ganas de que Thalía nos acompañe. Hace unos días lanzó ‘Junto a ti’ como sencillo de su nuevo disco. Lo grabó con Érik, Benny y conmigo. Todos tenemos una relación amorosa y cercana a través de la música y de la amistad”, destacó Sasha.

Luego de arrancar esta gira en la Ciudad de México, visitarán el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 12 y 13 de octubre. Posteriormente realizarán dos fechas en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 19 y 20 de octubre.

Fue en 1982 cuando la agrupación vio la luz; sus integrantes eran unos niños que llenaron un espacio musical hasta ese momento vacío. El proyecto estuvo dirigido especialmente para la niñez mexicana y con temas como Hoy tengo que decirte Papá, Somos Amigos, Mamá y México, de inmediato se convirtieron en un hit. Esos pequeños seguidores crecieron con ellos y fueron testigos del enorme éxito que alcanzaron no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo de habla hispana.

LETRAS SANAS

Ante ello Sasha dice que por eso perdura la magia de Timbiriche ya que la naturaleza y frescura de sus canciones son atemporales y hoy muchos prefieran poner una canción de la agrupación que algo de reguetón.

“Creo que lo bello que siempre ha tenido Timbiriche son las letras frescas y atemporales que pueden escucharse. Hoy como está la música donde hay muchas opciones es difícil algo como Tiimbiriche. Nosotros surgimos en una etapa en que sólo había pocas exposiciones en la televisión y en la radio. Aprendimos a querer el escenario gracias a la gente que nos enseñó como lo es Marha Zavaleta a quien hoy nos acompaña, y nos dijo como movernos en un escenario. Surgimos en una época donde no había muchas cosas pero nos dieron grandes canciones y atemporales que hoy las sigues poniendo”, dijo Mariana

Desde sus inicios tocaron las mieles del éxito. Pese a su corta edad, estuvieron presentes en programas de televisión con especiales musicales y navideños. Interpretaron el tema principal de la telenovela Chispita. También tuvieron la oportunidad de formar parte de la obra Vaselina que hasta el momento es uno de los musicales con mayor éxito registrado en el país.

“Hoy la música es diferente y hay cosas que si dan miedo. Son tan directa y sexosas que no creo que sean para niños. Hoy por eso un papá de nuestra generación prefiera ponerle a su hijo Timbiriche para poder escuchar letras que les gusta y por eso siempre que nos paran o nos dicen que escucharon las canciones nos da gusto. Al final las canciones de Timbiriche son las estrellas, nosotros solo las ejecutamos y eso siempre ha sido lo padre”, destacó Sasha.

Después de que se desintegrara la agrupación, se han reunido en dos ocasiones. La primera se realizó en el año de 1998, en un Festival Acapulco. Debido al rotundo éxito de ese encuentro, decidieron realizar una gira en la que rompieron el récord de presentaciones continuas en el Auditorio Nacional, al registrar 20 conciertos sin interrupciones. Después de una gira nacional, el gran cierre lo realizaron en el Foro Sol.

La segunda reunión se dio cuando cumplieron 25 años de formada la banda. Y volvieron a romper su propio récord al ofrecer 23 presentaciones en el Coloso de Reforma. En esta ocasión, además de dos presentaciones en el Foro Sol, el éxito tocó a más ciudades de la República Mexicana, así como ciudades de Estados Unidos y América Latina.

Ahora, después de 10 años, regresan llenos de energía. Con mucho que ofrecer a sus seguidores, están de vuelta y lo hacen de una manera descomunal. Mediante esta gira que están a punto de realizar y que arrancará con las tres presentaciones en el Auditorio Nacional

Inician gira con tres conciertos en el Auditorio Nacional programados para el 13, 14 y 15 de septiembre

En total cuentan con 12 discos de estudio, además de cuatro álbumes grabados en vivo; así como siete producciones recopilatorias a lo largo de toda su trayectoria. La agrupación puede presumir de que el nombre del grupo tuvo tal euforia que, bajo su marca, se realizaron cómics, lociones y líneas de ropa. Además de un musical en su nombre y un reality show que se hizo expresamente para celebrar los 25 años de su nacimiento.