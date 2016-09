Yago, porque usted no lo pidió

Si bien la telera abierta sufre las inclemencias de años de estancamiento, de refritos infumables y de adaptaciones que de tan libres se volvieron libertinas, a los telévoros nos prometieron contenidos de calidad en la dichosa reinvención de Televisa pero cuál no ha sido nuestra inconformidad al ver “Yago” (Las Estrellas, martes a viernes, 22:30 horas), esta versión a la mexicana de la turca “Ezel”, producida por Carmen Armendáriz, estrenada primero en Univisión como “Pasión y venganza”, luego en la plataforma de Blim y ahora como “Yago: Un amor traicionado”.

No por nada “Yago” viene precedida de fracaso en fracaso desde su estreno en Estados Unidos: la mandaron al horario de la medianoche por bajos ratings, luego de transmitirla a las 21 horas y luego a las 22 horas. En Blim pasó con más pena que gloria y ahora en Las Estrellas demuestra por qué no funciona.

Cuando por enésima vez se insiste en la conocida historia de “El Conde de Montecristo”, escrita en 1844 y dividida en 18 partes por Alexandre Dumas pero también por Auguste Maquet, quien no figura porque Dumas pagó una elevada suma para que fuera así, se debió tener mucho cuidado, máxime que la intención era hacerla teleserie.

Una de las mejores novelas de todos los tiempos, tiene su razón de ser en la justicia, la venganza, la piedad y el perdón, todo en un marco de aventuras.

En “Yago”, la producción de Abraham Quintero y Carmen Armendáriz va dando tumbos con una pésima edición en la que en un solo capítulo se ha contado hasta ocho sobados recursos del flash back, con todo y títulos para los telévoros que no captamos, según la producción, a la primera: ‘Diez años atrás…”Diez años después…Diez años atrás…Diez años después”…

La dirección de Eric Morales en foro y de Rodrigo Curiel en locación batallan con este enredijo de adaptación, coadaptación y edición “literaria”, mientras el reparto estelar ya no sabe si va o viene, si ponen cara de melodrama, serie, telenovela o teleserie.

El actor español Iván Sánchez hace lo que puede con su Yago Vila, resucitado con un nuevo rostro pero a quien no le dan réplica Gabriela de la Garza, ni Flavio Medina –sobreactuado a más no poder-, Pablo Valentín como si estuviera en “Vecinos” y donde hasta un primer actor como Manuel Ojeda se ve caricaturizado.

Dado que “Yago” entró en lugar de “El Noticiero” se esperaba un producto a la altura de lo que fue el horario estelar de Televisa, pero ha resultado el más malito de los experimentos.

Son sólo 65 capítulos para que Yago cumpla su venganza y a los telévoros nos regrese la calma.

Ver para creer. Telévoros: ¡Uníos!