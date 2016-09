“Yo no levante la mano”: Herrera

El técnico de los Xolos, Miguel Herrera, dejó claro que ningún momento se candidateó para retomar la dirección técnica de la Selección de México, en sustitución de Juan Carlos Osorio.

“Yo no levanté la mano. Estoy contento con Tijuana y Jorge Alberto (Hank Inzunza) se ha portado muy bien conmigo. Pero estoy bien acá”, dijo en charla para TDN.

El Piojo recordó que su salida del Tricolor fue por un error suyo al agredir a Christian Martinoli) y también de los federativos, por tomar una decisión apresurada. “Listos siempre estaré (para volve al tricolor), pero hoy está un técnico que da resultados, porque se debe destacar lo que Juan Carlos Osorio ha hecho bien…si nos gustan o no formas, es otra cosa, pero hay triunfos importantes”.

NO LE GUSTA EL TRI

Cuando se le preguntó si le agrada el funcionamiento de la selección de Osorio, Miguel Herrera se sinceró y dijo que “el desempeño no me gusta mucho, pero es porque no hay un cuadro base, de repente hay jugadores que participan y para el siguiente partido ya no…pero esa es su forma de trabajar y los directivos que lo contrataron sabían cómo laboraba y no se le puede reprochar nada”.

Insistió que las rotaciones u oportunidades, crean incertidumbre en los seleccionados y eso influye para no verlos a tope. “Claro, deben estar siempre listos, pero cuando saben que van a jugar se libera la tensión”.

FUTURO INCIERTO

Y cuando se le preguntó si con este nivel México podrá calificar directo en el Hexagonal Final de la Concacaf, Miguel Herrera expresó sus dudas: “Como juegan será difícil, muy rocoso…consideró que deebem jugar mejor si quieren ganar su boleto al Mundial”.