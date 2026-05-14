￼Pide Sheinbaum revisar criterios de extradición entre México y EU

Anunció que el gobierno exhibirá los 36 casos en que Estados Unidos negó peticiones mexicanas por falta de evidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó revisar los criterios aplicados en solicitudes de extradición y detención entre México y Estados Unidos tras los señalamientos contra Rubén Rocha Moya. Afirmó que ninguna acusación contra ciudadanos mexicanos puede avanzar sin pruebas formales y bajo el marco constitucional.

LEE ADEMÁS: Gobierno despliega plan anti inundaciones con obras en varios estados

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum criticó el planteamiento de que el gobierno mexicano solo tendría como opciones detener, extraditar o encarcelar a los señalados. Afirmó que existe una vía previa obligatoria: exigir evidencia que permita a las autoridades mexicanas determinar si procede una investigación.

“¿Tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas”, afirmó la presidenta al fijar la postura del gobierno federal. Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) debe actuar únicamente con base en elementos jurídicos verificables y no por presión política o mediática.

Sheinbaum sostuvo que el caso obliga a revisar la relación bilateral en materia de cooperación judicial. Señaló que el mismo criterio exigido a México debe aplicarse a Estados Unidos y anunció que su gobierno presentará 36 casos en los que autoridades estadounidenses negaron solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición por falta de pruebas.

La presidenta argumentó que actuar sin evidencia vulneraría la soberanía nacional y el Estado de derecho. Dijo que si México solicitara la detención urgente de un gobernador estadounidense en funciones, Washington exigiría sustento legal antes de cualquier decisión. Bajo ese principio, insistió en que la relación bilateral debe sostenerse en reglas recíprocas.

También rechazó que la definición del caso dependa de coyunturas políticas. Señaló que el Ejecutivo debe defender la Constitución, garantizar un juicio justo para cualquier ciudadano y evitar decisiones discrecionales. “Si hay pruebas suficientes, se procede. Si no hay pruebas, no se procede”, sostuvo.

La titular del Ejecutivo subrayó que la misma protección constitucional aplicará para funcionarios emanados de partidos políticos de oposición, garantizando la equidad en el marco del sistema penal acusatorio.

La postura oficial surge tras los señalamientos de un juzgado del distrito sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que generó exigencias públicas de captura por parte de bloques de oposición. La postura institucional fundamenta sus decisiones en el marco de la defensa del Estado de derecho y las facultades de la Fiscalía General de la República.