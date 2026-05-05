1-0. El Arsenal elimina al Atlético y jugará su segunda final de la ‘Champions´￼

Londres, 5 may (EFE).- El Arsenal, con un gol de Bukayo Saka, venció al Atlético de Madrid (1-0) y jugará la segunda final de la Liga de Campeones de su historia.

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Los ‘Gunners’, que no estaban en el partido por el título desde 2006, se adelantaron por medio de Saka en el último minuto de la primera mitad y aguantaron el resultado para negar a los de Diego Simeone su cuarta final.

El equipo inglés se medirá al Bayern de Múnich o al Paris Saint Germain el próximo 30 de mayo en Budapest. EFE