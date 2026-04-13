10 tips para elegir el mejor crédito sin estrés para ti

El personal puede ser una buena opción, pero por el que te decidas revisa las letras chiquitas

Todas las instituciones financieras y algunas de las llamadas Fintech están más que felices de que les pidas un crédito personal, y eso puede sonar bien fácil, pero los problemas inician cuando se empiezan a ver las tasas, plazos, intereses y letras chiquitas “que nadie te explicó antes”.

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“Y de repente, lo que parecía una buena idea puede convertirse en una fuente de __estrés financiero”; lo cierto es que un crédito personal puede ser una gran herramienta si sabes cómo usarlo, señala Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Banamex.

Observa que, a diferencia de otros créditos, éste se puede ocupar para solventar una emergencia, cubrir gastos médicos, o cualquier otro propósito para el cual se necesite capital. No obstante, indica, antes de tomar una decisión, hay algo clave que se debe tener claro: el crédito no es dinero extra, es un compromiso de pago que vas a tener que pagar sí o sí en algún momento.

Más allá de fijarte en la mensualidad, Ordaz comparte 10 tips básicos para comparar opciones y elegir un crédito sin poner en riesgo tus finanzas.

Compara el Costo Anual Total (CAT) y no solo la tasa de interés, este indicador refleja el costo total del crédito. “Dos créditos con la misma tasa pueden tener costos muy distintos si incluyen comisiones, seguros y otros conceptos”; evalúa el costo total a pagar, revisa cuánto terminarás pagando al final del plazo. A veces una mensualidad cómoda implica pagar mucho más dinero.

Como tercer tip, analiza el plazo, elige un plazo que equilibre pagos y un costo total razonable. Evita extenderlo solo para “respirar” en el corto plazo; revisa condiciones y penalizaciones, verifica si hay cargos por pagos anticipados, atrasos o reestructuras.

Considera varias opciones, desde FINTECHS, bancos y otras instituciones financieras; estar al tanto de todas las opciones y sus condiciones te da más poder de decisión.

Por otro lado, pide solo lo que necesitas, es común que tengas una línea de crédito preaprobada más alta de lo que realmente necesitas, analiza muy bien el monto solicitado, excederte en este puede llevarte a incurrir en otros gastos no planeados.

Asimismo, calcula tu monto máximo de endeudamiento, una referencia común es que el total de tus pagos de deuda no supere el 30% de tus ingresos disponibles, aunque este porcentaje puede variar según tu situación financiera; no uses un crédito personal para gastos recurrentes como comida o servicios; debe ser para necesidades puntuales; desconfía de créditos “sin revisar historial crediticio” o con promesas poco claras, suelen ser más costosos.

Cabe destacar que en México hay varias opciones de crédito, y una de las más comunes es el crédito de nómina. Suele ser más fácil de manejar y en muchos casos más barato, pero también tiene sus condiciones: necesitas un empleo formal y que tu nómina esté ligada a la institución que lo ofrece.

Por eso, antes de decidir, vale la pena pensar en qué tan estable es tu situación laboral y leer bien las condiciones del crédito, señaló el directivo de Grupo Financiero Banamex.