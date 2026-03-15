5 razones para contratar un crédito PyME para tu negocio: Banamex

En México, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son un motor clave de la economía, ya que producen alrededor del 52% del Producto Interno Bruto (PIB), generan más de 27 millones de empleos, fortalecen las cadenas productivas y aportan dinamismo a la innovación y al desarrollo regional.

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Ser dueño o dueña de un negocio implica tomar decisiones diariamente, como cómo hacerlo crecer, cómo mantenerlo operativo en tiempos difíciles o cómo aprovechar nuevas oportunidades sin descuidar la estabilidad financiera, por lo que contar con acceso a financiamiento puede marcar una gran diferencia.

Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Banamex, explica que un crédito Pyme no solo ayuda a cubrir necesidades de liquidez en momentos clave; también puede convertirse en una herramienta estratégica para impulsar el crecimiento del negocio.

Comentó que como empresario o empresaria, seguramente enfrentan retos como aumentar la visibilidad de sus productos o servicios, mejorar condiciones del equipo, incorporar tecnología o expandirse a nuevos mercados.

Cuando el capital propio no es suficiente, el financiamiento puede convertirse en un aliado para seguir avanzando. Por ello, Ordaz comparte cinco razones por las que un crédito Pyme puede apoyar el crecimiento y la estabilidad de un negocio:

Aprovechar oportunidades para incrementar ingresos: contar con una línea de crédito revolvente, que puede usarse continuamente conforme se paga y sin comprobar su destino, da flexibilidad para responder a oportunidades con clientes y proveedores. Mejorar procesos operativos: un crédito amortizable con pagos mensuales y plazos de 12 a 60 meses permite financiar activos o proyectos de inversión, renovar maquinaria, equipo de cómputo, transporte o infraestructura, fortaleciendo las ventajas competitivas. Generar ahorros: el crédito puede mejorar la rentabilidad, por ejemplo, pagando de contado a proveedores para obtener descuentos o precios preferenciales por compras de mayor volumen. Mantener liquidez: en periodos de baja flujo de efectivo, un crédito proporciona capital para cubrir nómina, pagos a proveedores o servicios sin comprometer las operaciones diarias. Contar con seguridad financiera: trabajar con un banco regulado y con experiencia brinda asesoría profesional, acompañamiento confiable y tranquilidad en la gestión del crédito.

Con todo lo anterior, “tomar decisiones financieras informadas y apoyarse en instituciones financieras confiables puede marcar la diferencia entre mantener el negocio en marcha o impulsar su crecimiento de forma sostenible”, concluyó el directivo de Banamex.