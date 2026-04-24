70 Años de la Arena México: Una Catedral que corona a su nuevo Rey

Siete décadas de ser el epicentro del pancracio mundial no se cumplen todos los días. Este viernes 24 de abril, la Arena México celebra su 70 Aniversario consolidada como la “Catedral”, el ring donde los sueños se consagran o se desvanecen. Desde su inauguración en 1956 bajo el trazo de Francisco Bullman, este coloso de la Doctores ha sido testigo de todo: desde la gloria de El Santo y Atlantis, hasta el brillo olímpico de 1968 y visitas de íconos como Metallica o Tarantino.

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La Triple Amenaza por la Gloria Universal

La celebración no es solo nostalgia; es el escenario de la batalla más importante del año: la final por el Campeonato Universal 2026. Tres monarcas, tres estilos y un solo trono:

Máscara Dorada: El “Joven Maravilla” busca su segundo cetro universal. “Ganar este campeonato hará que el mundo entero voltee a vernos; quiero ser el estandarte de esta nueva era”, sentencia el tapatío.

El “Joven Maravilla” busca su segundo cetro universal. “Ganar este campeonato hará que el mundo entero voltee a vernos; quiero ser el estandarte de esta nueva era”, sentencia el tapatío. Hechicero: El “Alquimista del Ring” llega como el estratega puro. Para el actual Campeón Mundial Completo, el enfoque es la excelencia: “Ser Campeón Universal es coronar años de estudio y sacrificio sobre esta lona”.

El “Alquimista del Ring” llega como el estratega puro. Para el actual Campeón Mundial Completo, el enfoque es la excelencia: “Ser Campeón Universal es coronar años de estudio y sacrificio sobre esta lona”. Black Tiger: El heredero del “Manto Sagrado” japonés llega con el hambre de quien lo ha dejado todo por una oportunidad. “Es un sueño luchar en este aniversario; el Campeonato demostrará quién es el mejor a nivel internacional”.

Un Templo de Sacrificios

Aunque su alma es de lona, la México ha sido refugio de la historia nacional. Aquí, en octubre de 1968, el boxeo olímpico bañó de oro a Ricardo Delgado y Antonio Roldán. Sus pasillos han visto pasar desde el Circo Atayde y los Harlem Globetrotters, hasta las voces de Juan Gabriel y Luis Miguel. Incluso Hollywood ha rendido pleitesía: directores como Tim Burton y Quentin Tarantino, o bandas como Metallica, se han sentado en sus butacas para entender el fenómeno cultural que emana del cuadrilátero.

Donde los grandes se consagran

La historia del pancracio no se explica sin este recinto. Fue aquí donde el Rayo de Jalisco (Max Linares) hizo retumbar los cimientos con su sola presencia, y donde figuras como El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras se volvieron inmortales. Pero la gloria también ha cobrado tributos amargos. Se recuerda con especial fuerza el 90 Aniversario, o aquella noche de Homenaje a Dos Leyendas donde el Villano III perdió la incógnita ante Atlantis en una arena que agotó sus localidades una semana antes.

Para Villano IV, el respeto por la México nació desde la infancia: “Mi papá cuidaba cada detalle; desayunaba bien, hacía ejercicio y se ponía su mejor traje para venir aquí. Me hizo entender que esta arena requería un cuidado especial, que era un local de máxima importancia”. Por su parte, Averno, quien perdió su máscara en este ring ante La Máscara, lo define con solemnidad: “Es un recinto digno de respeto. Aquí gané una máscara y aquí la perdí; así se sigue escribiendo una historia memorable”.

Hoy, a siete décadas de su inauguración, la Arena México sigue vigente como el templo de los sacrificios, donde las Amazonas han roto techos de cristal y los Microestrellas se han ganado el corazón de un público que, pase lo que pase, siempre regresa a casa.

Cartelera completa

Este viernes 24 de abril, la Arena México dictará sentencia. Tres campeones, un solo trono y siete décadas de historia como testigos ante una arena con boletos agotados.