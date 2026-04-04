83 Aniversario Arena Coliseo: Cartelera, horarios y dónde ver la función de Místico

El corazón de la Ciudad de México late hoy a ritmo del ring. La Arena Coliseo, el histórico “Embudo de Perú 77”, celebra este sábado 4 de abril su 83 Aniversario, consolidándose como el templo más antiguo y tradicional de la lucha libre mexicana.

Para esta gala especial, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha echado la casa por la ventana con una combinación de ídolos consolidados, talento internacional de la talla de Thunder Rosa y las carismáticas microestrellas encabezadas por Kemalito.

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Horario y Sede: ¿A qué hora inicia la función del Aniversario 83?

La acción comenzará puntualmente a las 19:30 horas (Centro de México). Si tienes boletos, se recomienda llegar con anticipación al recinto de la calle Perú, pues se espera un lleno absoluto que hará vibrar cada rincón del inmueble.

Cartelera Oficial: Místico, Soberano Jr. y El Clon en guerra

El evento estelar promete chispas. La Arena Coliseo será testigo de un Triangular de Ídolos donde no habrá tregua. Místico, el “Rey de Plata y Oro”, se mide ante la soberbia de Soberano Jr. y la incertidumbre que genera El Clon. Tres estilos distintos que buscan coronarse como el máximo referente en esta noche de aniversario.

Amazonas con toque de AEW

Uno de los grandes atractivos es el regreso de la “Mera Mera”, Thunder Rosa. La estrella de AEW une fuerzas con La Jarochita y Garra Negra para enfrentar a una tercia de cuidado: Zeuxis, Keyra y Sanely. Un duelo que garantiza técnica y rudeza a partes iguales.

Duelo por la supremacía de la Coliseo

Los campeonatos locales no podían faltar. Los Hijos del Villano III y Villano III Jr. exponen los Títulos en Pareja de la Arena Coliseo ante los Hermanos Calavera Jr. I y II. Una batalla de dinastías donde el honor de la casa está en juego.

Luchas de respaldo y Microestrellas:

Match Relámpago: El poblano Xelhua se mide ante la experiencia del “Maestro” Solar en una cátedra de llaveo.

El poblano Xelhua se mide ante la experiencia del “Maestro” Solar en una cátedra de llaveo. Relevos Australianos: La familia Pantera (El Pantera, Hijo del Pantera y Pantera Jr.) chocará contra Espanto Jr., Cobarde Jr. y Guerrero Maya Jr.

La familia Pantera (El Pantera, Hijo del Pantera y Pantera Jr.) chocará contra Espanto Jr., Cobarde Jr. y Guerrero Maya Jr. El arranque: Las microestrellas abren el telón con Kemalito y Periquito Sacaryas frente a Chamuel y Tengu.

🤩 ¡Es hoy, es hoy!

📍Arena Coliseo

🗓️ Sábado 4 de Abril '26

🕢 7:30 p.m.

83 Aniversario de la Arena Coliseo



🎟️ Boletos AGOTADOS



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal:https://t.co/fqUKkmPX0V#SábadoDeColiseo pic.twitter.com/UTwAMq7LLo — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 4, 2026

¿Por qué es especial esta fecha para el CMLL?

Desde su inauguración en 1943, la Arena Coliseo ha sido el filtro donde se separan los luchadores de las leyendas. Su acústica perfecta y la cercanía del público con el cuadrilátero la convierten en la experiencia más pura de la lucha libre. Celebrar 83 años es honrar a las figuras que, desde el Santo hasta Místico, han sudado en esa lona sagrada.

¿Cómo ver el 83 Aniversario de la Arena Coliseo hoy?

Si no lograste conseguir entradas para el “Embudo”, podrás seguir la transmisión oficial a través del sistema de Pago Por Evento (PPE) en la plataforma de YouTube del CMLL (unete a la membresía de nivel “Leyenda”) o mediante su sitio oficial de streaming.