A los 86 años, doña Trinidad cumple su sueño de aprender a leer y escribir

POR EDUARDO VIZCARRA.

NUEVO LAREDO Tamaulipas,- La graduación de más de un centenar de alumnos de la primaria “Carmen U de Rendón”, fue el marco en el cual, doña Trinidad Sierra Carmona de 86 años recibió un reconocimiento por haber aprendido a leer y escribir.

Este reconocimiento se le otorgó por su gran esfuerzo y dedicación al estudio, al cual desde su infancia nunca tuvo acceso hasta ahora que ya es una persona de la tercera edad y haber educado a 10 hijos.

Trinidad, acompañada por algunos de sus hijos, al igual que los niños de sexto grado de la generación 2016-2022 recibió su documento este miércoles por la mañana en la ceremonia de fin de cursos.

Este siempre fue su sueño, desde que residía en su natal Hidalgo, Tamaulipas, del cual llegó a Nuevo Laredo hace muchos años junto con sus hijos gracias que una de sus hijas llegó a Nuevo Laredo, compró un terreno y toda la familia se pudo mudar para buscar un trabajo y poder subsistir como lo han hecho hasta la actualidad.

“Ese fue mi sueño desde chiquilla, aprender a leer y escribir, porque me gusta mucho la Biblia y la quiero leer toda, siempre había querido aprender, pero tenía mucho que hacer porque tenía muchos hijos y ahora fue pasito a pasito. Allá era muy complicado en Hidalgo, Tamaulipas poder vivir no hay trabajo, no hay con qué pagar y ahora hasta la fecha todos mis hijos están aquí trabajando hasta las más chiquillas” y eso fue lo que nos impulsó”, detalló.

Trinidad desea seguir estudiando, pero padece cataratas y batalla para poder ver las letras, pese a ellos no pierde la esperanza de poder obtener unos lentes graduados para mejorar su vista.

“He comprado de la tienda, pero no me ayudan en nada, yo sé que estoy muy cerca de entregar mi vida, pero quiero un poquito más, quiero leer la Biblia, a veces uno tiene un apuro y lees y ahí encuentras consuelo”, consideró.

Las personas que deseen ayudar a Trinidad a continuar cumpliendo su suelo y seguir estudiando, pueden contribuir con su donativo para que adquiera unos lentes graduados, ella reside en Privada Agustín Rodríguez 734, colonia La Joya.

Finalmente solicitó a los padres de familia apoyar a sus hijos en sus estudios para que obtengan un mejor futuro.

“Cuiden a los niños, quiérelos mucho, estén al pendiente de que hagan sus tareas, ellos van para delante y tienen más vida”, concluyó.