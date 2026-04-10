El Estadio Banorte informó sobre el operativo de seguridad y precisó que únicamente podrán ingresar los vehículos con lugar de estacionamiento adquirido previamente en Fanki

La experiencia del aficionado que visite el Estadio Banorte, de nueva cuenta pinta complicarse y ser peor, para quienes solo buscan disfrutar un partido de futbol y apoyar a su equipo.

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Para el Clásico Joven entre América y Cruz Azul de este sábado, el Coloso de Santa Úrsula informó que se aplicarán cierres viales bajo un operativo similar al que se aplicó para el México vs. Portugal de hace un par de semanas.

Con el argumento de que así se harán los partidos del Mundial en este inmueble, de nueva cuenta los aficionados deberán buscar las formas de llegar al estadio, prioritariamente a través del transporte público sea metro, tren ligero, camión, etcétera.

Los cierres viales se aplicarán en los siguientes puntos:

Lateral Periférico y Coscomate Entrada Circuito Azteca Av. Imán y Circuito Azteca Esquina Circuito Azteca y Puerta 8 Coscomate y Luis Murillo Calles Santa Úrsula Gasolinera G500 Puente de Piedra

Estacionamiento solo del comprado en Fanki

Por otra parte, el Estadio Banorte informó que solamente aquellos que adquirieron un cajón de estacionamiento en mil 139 pesos en la plataforma de Fanki, podrán hacer uso del mismo.

Eso quiere decir que no habrá posibilidad de comprar un lugar de estacionamiento el día del partido, por lo que se le pide a la gente que no lleve vehículo ya que no se le permitirá el acceso, a menos que demuestre que pagó su cajón a ese precio.

Cabe recordar que cuando se dio a conocer el precio tanto de los boletos para el juego y del estacionamiento, la afición explotó en redes sociales por el altísimo precio de ambos, lo cual se consideró como un robo.

A su vez, los cajones de estacionamiento disponibles a través de Fanki, ya estaban agotados desde el jueves por la noche, por lo que ya no hay espacio para más coches, de acuerdo a lo mencionado por la administración del Estadio Azteca.