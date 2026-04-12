A un año de elecciones, Morena perfila a Gonzalo Espina como aspirante en Cuajimalpa

Busca el partido recuperar Cuajimalpa, ahora en manos del PAN; Gonzalo Espina entre los aspirantes a ese cargo

A más de un año de las elecciones federales y locales de la Ciudad de México, al interior de Morena ya se mueven las aguas de quienes quieren aspirar a algún puesto de elección popular, en unos comicios que concentrarán miles de cargos.

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El dos veces diputado local por Cuajimalpa, Gonzalo Espina Miranda, se perfila entre los aspirantes a contender por la alcaldía, actualmente en manos del PAN, y que Morena busca recuperar en 2027.

De acuerdo con encuestas recientes, el actual magistrado capitalino muestra un crecimiento sostenido y una tendencia al alza en su nivel de conocimiento entre habitantes de la demarcación.

Los ejercicios de opinión difundidos en redes sociales reflejan un escenario competitivo y con un importante porcentaje de ciudadanos indecisos.

En ese contexto, el posicionamiento de Espina Miranda busca colocarse como uno de los perfiles con mayor proyección rumbo a la candidatura, impulsado por su presencia territorial y trayectoria en el servicio público.

Durante su paso por el Legislativo capitalino, participó en distintos trabajos y promovió propuestas para mejorar la calidad de vida en la zona poniente, además de mantener gestión directa con habitantes, lo que le permitió consolidar presencia territorial.

El exdiputado encabezó la Comisión de Seguridad y ha realizado recorridos y encuentros con vecinos, escuchando demandas sobre servicios públicos, movilidad, seguridad y desarrollo urbano.

Además, se desempeñó como director General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la SEP, donde impulsó programas de formación laboral y capacitación para el empleo.

Actualmente, Espina Miranda es magistrado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), donde participa en la resolución de conflictos laborales entre el Estado y sus trabajadores.

Se perfila así como uno de los aspirantes con mayor proyección rumbo a la candidatura de Morena en Cuajimalpa, en un escenario donde el voto indeciso y la movilización territorial serán clave.