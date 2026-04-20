Aaron Rodgers siembra más incertidumbre a los Steelers: mientras lo esperan Will Howard asume como quarterback principal

Aaron Rodgers aún no define su futuro con Steelers y el equipo ya perfila a Will Howard como QB titular para 2026 ante la creciente incertidumbre.

Aaron Rodgers aún no ha informado a los Pittsburgh Steelers sobre su decisión de regresar o no para la temporada 2026. La franquicia seis veces ganadora del Super Bowl ya no esperaría una respuesta antes del Draft de la NFL, por lo que trabaja con Will Howard y Mason Rudolph en el minicampamento voluntario bajo el mando del nuevo head coach Mike McCarthy.

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En ausencia de A-Rod, el quarterback de segundo año Will Howard asumirá el rol de mariscal titular en la lista de profundidad, por delante del veterano Mason Rudolph durante este minicampamento.

Howard fue seleccionado en la sexta ronda del Draft 2025. Tras su paso por Kansas State y Ohio State, donde ganó un título nacional, ahora toma protagonismo. Sin embargo, ni él ni Rudolph parecen ser soluciones sólidas como titulares, lo que deja a Pittsburgh con opciones limitadas en la posición más importante si Rodgers no regresa.

“Hemos tenido una gran comunicación con Aaron y nada ha cambiado… él sabe cómo nos sentimos sobre él y nosotros sabemos cómo él se siente sobre nosotros”, declaró Omar Khan, gerente general del equipo, dejando claro que aún existe incertidumbre.

Si Rodgers vuelve para su temporada 22 en la NFL, podría seguir un calendario similar al de 2025, cuando firmó el 5 de junio. Este año, los OTA inician el 18 de mayo y el minicampamento obligatorio será del 2 al 4 de junio, fechas clave para definir su futuro.

Incluso existe la teoría de que el quarterback de 42 años podría anunciar su decisión durante el Draft de la NFL en Pittsburgh, lo que generaría gran expectativa entre los aficionados, aunque no es algo seguro.

La temporada pasada, Rodgers disputó 16 partidos como titular, con 327 de 498 pases completados (65.7%), para 3,322 yardas, 24 touchdowns y solo 7 intercepciones, números que reflejan que aún puede ser determinante.

Sin embargo, si esta vez decide no regresar, los Steelers podrían enfrentar una temporada complicada, repitiendo la incertidumbre que ya vivieron anteriormente con el veterano quarterback.