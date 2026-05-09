. El futuro del legendario quarterback de 42 años de edad es aún un misterio y ni siquiera su visita a la “ciudad del acero” garantiza su regreso a la franquicia para la temporada 2026 de la NFL

Aaron Rodgers tiene un par de días de haber llegado a Pittsburgh. Pero hasta el sábado por la tarde, no se ha reunido con los Steelers. El futuro del legendario quarterback de 42 años de edad es aún un misterio y ni siquiera su visita a la “ciudad del acero” garantiza su regreso a la franquicia para la temporada 2026 de la NFL, en un potencial reencuentro con Mike McCarthy como nuevo entrenador en jefe.

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En cambio, los Steelers han estado hablando con el agente del pasador. Rodgers se ha mantenido alejado de las instalaciones mientras se lleva a cabo el minicampamento de novatos. Sin embargo, es posible que se reúna con ellos en los próximos días si se llega a un acuerdo con su representante de toda la vida, David Dunn.

Los Steelers siempre han creído que “A-Rod” regresará para su vigésimo segunda temporada en la liga, a pesar de su prolongada demora en firmar un nuevo contrato. Según informó el Post-Gazette, las condiciones económicas de un contrato de un año nunca fueron un problema real.

El factor económico y la relación con McCarthy

La temporada pasada, Rodgers firmó por 13.7 millones de dólares, una cifra baja para un cuatro veces MVP. Dado que llevó al equipo al título de la AFC Norte, es lógico pensar que su regreso en 2026 costará más. Aún así, la directiva no cree que el dinero sea la razón de la demora. El entrenador Mike McCarthy ha mantenido comunicación constante con él, hablando habitualmente varias veces por semana.

Plazos y protección contractual

El propietario Art Rooney II esperaba una decisión antes del Draft de la NFL. Al no ocurrir, los Steelers aplicaron una cláusula de agente libre sin restricciones poco utilizada, asegurándose una selección compensatoria si Rodgers firma con otro equipo antes del 22 de julio. Esta maniobra es una protección procedimental, no una señal de ruptura.

Mientras tanto, el equipo evalúa a jóvenes como Drew Allar (selección de tercera ronda). Si Rodgers no llega a un acuerdo antes del inicio de los entrenamientos de pretemporada el 18 de mayo, la paciencia de la franquicia podría agotarse. El tiempo corre para el veterano que aún no define su futuro.