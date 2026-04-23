Abierto de Los Cabos celebrará su décima edición con tres Top 10 y Rafael Jódar como la gran apuesta: “Es un orgullo ver la evolución de este torneo”

Rafael Jódar encabeza el Abierto de Los Cabos 2026, que celebrará su décima edición con figuras del Top 20 y un homenaje a Alejandro Burillo

Mientras Rafael Jódar celebraba eufórico su triunfo sobre Jesper de Jong en la Manolo Santana de la Caja Mágica del Madrid Open con Jude Bellingham desde el palco, a unos 9 mil kilómetros de distancia en México y unas horas de diferencia, el Abierto de Los Cabos lo confirmaba como su carta fuerte para la edición 2026. El español ni siquiera es la raqueta mejor rankeada del cartel que engalanará la décima edición de este ATP 250, pero es la gran sensación.

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El checo Jiri Lehecka (ranking 14), junto al 16 Karen Khachanov, así como el argentino Francisco Cerúndolo (número 20 del mundo), son los tres tenistas Top 20 que lideran la lista. El británico Cameron Norrie (23), el canadiense Denis Shapovalov (35 del mundo y campeón defensor), así como el joven prodigio español (42 del ranking ATP), son los primeros jugadores anunciados para el torneo que conmemorará los primeros 10 años de este certamen, cuya única interrupción se dio en 2020 por la pandemia.

“Para Mextenis este año 2026 es muy especial, ya que celebramos una década de esfuerzo y de grandes historias y hazañas tenísticas en Los Cabos. Es un orgullo ver la evolución de este ATP 250 y por lo mismo, nuestro enfoque no deja de estar en la calidad deportiva”, dijo en conferencia el director del torneo, José Antonio Geoffrey Fernández.

“Tenemos que seguir creciendo, estamos celebrando un ciclo y estamos compartiendo lo que se trabaja en conjunto. Esto es el principio de muchas cosas y ahí es donde estamos”, añadió el directivo, quien reconoció que la lista definitiva se irá nutriendo conforme se acerque la fecha, aunque los jugadores presentados ya son una sólida apuesta.

La décima edición del Abierto de Los Cabos se disputará del 27 de julio al 1 de agosto de 2026 en el Cabo Sport Complex (CSC), en Baja California Sur. Se trata del ATP 250 más importante de América Latina, con un crecimiento exponencial. En su primera edición en 2016, la bolsa era de 780 mil dólares, mientras que ahora asciende a 998 mil 094 dólares, reflejando el nivel de los jugadores y el aumento de la asistencia, que pasó de 12 mil 300 a 35 mil 073 aficionados en 10 años.

“Orgullo, dedicación e innovación son las tres palabras que definen este torneo. Hoy nos hemos consolidado como un referente de los ATP 250 y no lo digo yo, lo dicen los jugadores, los aficionados y la ATP”, señaló Fernández.

El torneo será además el primero tras el fallecimiento del empresario Alejandro Burillo, impulsor del tenis mexicano a través de Mextenis, con la creación del Abierto de Acapulco y el de Los Cabos. El evento también será un homenaje a su legado y a su papel en el desarrollo del deporte en México.

“A partir de lo que Alejandro Burillo empezó, el tenis comenzó a caminar de una forma distinta. No solamente cambió el tenis: revolucionó el fútbol y llevó a la Selección Mexicana a lugares donde no había llegado. Era una persona honesta, apasionada y visionaria, un gran líder y un gran ser humano”, finalizó.