Si hay algo que a Edson Álvarez le ha mermado en su carrera es su personalidad explosiva. El mediocampista mexicano, quien volvió este sábado a la actividad con el Fenerbahce, respondió mal a los abucheos con los que fue recibido por su propia afición en el triunfo 3-1 sobre el Basaksehir.

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El jugador de la Selección Mexicana entró al 90′ y de inmediato recibió la silbatina de los seguidores en el Estadio Şükrü Saracoğlu. La hinchada no le perdona que, a su juicio, se haya operado del tobillo priorizando sus tiempos personales sobre los intereses del club, una narrativa que ha inundado las redes sociales en Turquía.

Edson Álvarez se engancha en la tribuna

Al término del encuentro, donde solo disputó tres minutos, Edson se quedó en el campo para realizar ejercicios de recuperación con el preparador físico. Fue ahí donde la tensión estalló: la gente en las gradas comenzó a increparlo y el “Machín” se enganchó, siendo captado en video encarando a los aficionados para después hacerles una seña de que no escuchaba sus reclamos, retando al respetable.

Incluso, la afición reclamó al técnico Zeki Murat Göle por darle minutos, acusando al mexicano de utilizar al club únicamente para recuperar ritmo de cara al Mundial 2026.

Pues la etapa de Edson Álvarez 🇲🇽 con Fenerbahçe no va a terminar nada bien. Hoy tras reaparecer con el cuadro turco, el mexicano fue abucheado por un sector de la afición y él respondió con algunas señas. Desde su llegada a Turquía ha disputado 16 juegos. pic.twitter.com/rHGh7Ou8z3 — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 2, 2026

Carrera contra el tiempo rumbo al Tricolor

Edson está contrarreloj para asegurar su lugar en la lista de Javier Aguirre. No jugaba desde el 5 de febrero y no completa un partido oficial desde diciembre pasado. Aunque la buena noticia es que ya regresó a las canchas, el entorno es sumamente tóxico.

Al Fenerbahce le quedan dos partidos clave en la lucha por el título contra el Galatasaray. Sin embargo, más allá de lo deportivo, luce muy difícil que Álvarez se mantenga en Turquía; su cesión desde el West Ham finaliza al término de esta temporada y todo indica que estos son sus últimos minutos en el país otomano antes de buscar un nuevo destino tras la justa mundialista.