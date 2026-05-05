Actualizan app Mi Policía con botón de atención de género en CDMX para emergencias

Permitirá el contacto directo con unidad especializada, acceso al 911 y orientación en casos de violencia familiar o de género

El problema de la violencia por razones de género en la Ciudad de México persiste, mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció la actualización de la aplicación “Mi Policía”, con la incorporación de un botón de contacto directo con la Unidad Especializada de Género.

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La dependencia a cargo de Pablo Vázquez Camacho aseguró que, con la modificación, la ciudadanía podrá ubicar *botones de auxilio, comunicarse al 911 o al 765 y recibir orientación en casos de violencia familiar o de género.

Indicó que la Unidad Especializada de Género brinda atención y acompañamiento a víctimas, además de asesoría técnica e intervención operativa en situaciones que requieren actuación policial con perspectiva de género, con el objetivo de evitar la revictimización y priorizar la protección de la integridad de las personas afectadas.

Explicó que la actualización incorpora un botón identificado con un moño color morado que, al activarse, muestra información sobre lo que se considera violencia de género, incluyendo actos contra mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas de la diversidad sexual, así como violencia sexual como acoso, abuso, violación o trata de personas.

Precisó que también se contemplan casos de violencia familiar, contra la intimidad sexual, con ácidos, feminicida o transfeminicida, además de situaciones en las que existe relación de noviazgo, de pareja, sexoafectiva o de parentesco, o antecedentes de violencia física, psicoemocional, sexual, patrimonial, económica o vicaria.

Recordó que la aplicación “Mi Policía”, disponible en sistemas Android y iOS, permite establecer contacto directo para solicitar apoyo, orientación o acompañamiento institucional en situaciones de violencia.