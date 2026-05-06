Acusa Jorge Romero a la presidenta de atacar a la oposición para ocultar sus fallos

Le responde a la presidenta Sheinbaum por las acusaciones sobre el Cartel Inmobiliario y asegura que es una cortina de humo

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, le respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que mientras desde la tribuna presidencial ataca a la oposición, aprovecha para proteger a personajes impresentables del oficialismo.

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Luego de que la presidenta asegurara durante su conferencia de prensa matutina que el líder panista debería de hablar del Cartel Inmobiliario y sobre la presencia de agentes extranjeros en operativos en Chihuahua, en lugar de asegurar que el país está en crisis.

En un video difundido en sus redes sociales, el panista dijo que es un triste recurso de la presidenta arremeter contra la oposición cuando no puede desmentir que un gobernador de su partido está siendo investigado por Estados Unidos por trabajar para narcotraficantes.

Agregó que, por el contrario, si se trata de personajes de la oposición no hace falta que haya pruebas ni siquiera acusaciones formales para sentenciarla de antemano.

Agregó que el PAN sí ha hablado sobre el “Cártel imaginario”, con todo y el espionaje que se desató en su contra no pudo comprobarle nada, desde que ella era jefa de Gobierno de la Ciudad de México porque si hubiera todo lo que de lo acusa é estaría ya en la cárcel.

En el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, insistió en que es una ofensiva contra una mandataria que combate firmemente al crimen organizado y que actuó para desmantelar un narcolaboratorio, por lo cual ha sido atacada por el gobierno federal.

Añadió que lo que tiene que responder la presidenta Sheinbaum es que va a hacer con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, formalmente acusado por Estados Unidos de proteger al crimen organizado y del cual ya se pidió formalmente su extradición.

“Seguiremos atentos o al cumplimiento de la ley o a su recurso ante emergencia de denostar y perseguir a la oposición. Y la Patria es primer”, concluyó.