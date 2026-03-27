Acusa PT que se hicieron cambios regresivos en materia de derechos de autor

Advierte que con las modificaciones se elimina la protección que establece actualmente la ley para autores

La bancada del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, señaló que en la Comisión de Cultura y Cinematografía se realizaron modificaciones regresivas al dictamen de la reforma en materia de derechos de autor que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que se debilita la protección de artistas frente al uso de la Inteligencia Artificial.

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El dictamen está programado para la semana de pascua, luego de que fue bajado del orden del día de la última sesión de la Cámara de Diputados.

La diputada Magdalena Núñez Monreal aseguró que la iniciativa original impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es progresista, contiene la intencionalidad de proteger los derechos de autores, compositores e intérpretes, pero se modificó a tal grado que elimina la protección que establece actualmente la ley.

“Hoy hay modelos de Inteligencia Artificial que pueden imitar una voz, clonar un estilo o transformar una interpretación sin el consentimiento del creador”, precisó.

Asimismo, enfatizó que la voz no es un insumo industrial, es la extensión de la personalidad humana y grandes empresas y disqueras han navegado en la ambigüedad, al gestionar los derechos de artistas, aunque celebró los acuerdos recientes de remuneración para creadores; “no podemos permitir que la Inteligencia Artificial se convierta en una herramienta de evasión o de precarización laboral”.

La diputada recordó que realizó foros con el sector de artistas, intérpretes y autores, de los cuales emana una propuesta para modificar el artículo 118 de la Ley Federal del Derecho de Autor a fin de que los artistas, intérpretes y ejecutantes, incluyendo a los actores de doblaje y locutores, tengan la facultad expresa de autorizar o prohibir que su imagen y voz sean procesadas por sistemas de IA.

Sin embargo, dijo que las propuestas y reformas que se habían consensuado con el sector, no iban a transitar, lo que es verdaderamente algo que nos alarmó, porque el dictamen que finalmente se pretendía presentar, y que por tiempos ya no fue posible abordar el día de ayer es, desafortunadamente, incluso más regresivo”.

Mencionó que actualmente la legislación es robusta, pues el derecho de la reproducción protege a las y los autores contra el copiado digital y el almacenamiento en sistemas de IA.

Señaló que la realidad nos ha superado, ya que hay modelos de IA que pueden imitar una voz, un estilo o transformar una interpretación sin el consentimiento del creador, por lo que la reforma es necesaria.

En ese contexto, Núñez Monreal hizo un llamado a la Comisión de Cultura y Cinematografía a retomar lo que han planteado las y los creadores. “Nosotros decimos, ¿por qué se volvió más atrasada que la que ya existe en este momento? Pues porque hay una danza de miles de millones de pesos que quedan en manos de muy pocos, que son los que usufructúan la creatividad, la interpretación y la voz de los artistas mexicanos”, dijo.

Por su parte, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que su bancada respaldará las demandas del sector artístico en la discusión legislativa, ya que no pueden quedar indefensos frente a las trasnacionales, por lo que presentarán reservas para modificar el dictamen que envía la comisión al pleno.

“Entendemos perfectamente el avance de la tecnología, que viene fuerte en el tema de la Inteligencia Artificial, pero siempre atrás de cualquier Inteligencia Artificial estará la actividad humana y esa no la podemos borrar y simplemente aprovecharlo, su creatividad, su voz, su pensamiento y simplemente sacarle provecho sin compartir. Estamos en la lógica de lo que dice la presidenta: prosperidad compartida”, precisó.

Por su parte, Manuel Arredondo, representante legal de ejecutantes, pidió respetar los acuerdos alcanzados con las y los legisladores para fortalecer la protección de las y los creadores.

“Lo que nosotros consideramos importante es que en el dictamen que se lleve al Pleno aparezcan estos acuerdos y estas reservas”. Subrayó que dichas modificaciones responden al espíritu de la norma que concibió la presidenta.

En tanto, Alejandro Pulido García, representante de artistas y creadores, destacó que el objetivo es garantizar una regulación de la Inteligencia Artificial sin frenar el avance tecnológico. “No estamos peleados con la Inteligencia Artificial, sabemos que la humanidad tiene que ir avanzando”, apuntó.

En otros temas, cuestionado sobre el ambiente político tras la aprobación del Plan B de la reforma electoral, en el Senado, Sandoval Flores afirmó que prevalece la unidad. “Lo que privó es el tema de la unidad, el tema de la gobernabilidad (…) vamos juntos en 27 y 30”, acotó.