Acusa Sesma exclusión de trabajos del Mundial en la CDMX

Asegura que los legisladores locales no han sido tomados en cuenta para la organización del evento deportivo

El presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, denunció que el gobierno capitalino ha ignorado los llamados para trabajar en preparar a la CDMX a menos de tres meses del Mundial de Futbol.

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El también secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la ciudad, recriminó que su partido ha apoyado todas las iniciativas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pero los legisladores han sido marginados de los trabajos rumbo al Mundial.

En conferencia de prensa, señaló que, en su calidad de vicepresidente de la Comisión Especial del Mundial, la semana pasada solicitó reuniones con las secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana para conocer los planes rumbo al evento, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Además, aseguró que la Comisión Especial del Mundial, que presidirá el recién llegado diputado Àngel Tamariz, aún no ha sesionado y que los legisladores no han sido invitados a reuniones con autoridades del gobierno capitalino.

“No hemos sido incluidos, la verdad, sino quieren incluirnos no hay empacho, nada más hay que tener información. Aquí no es de querer, aquí hay obligaciones, hay una Comisión Especial, hay un proceso legislativo y hay que hablarnos con seriedad, y hay que hablarnos con respeto a los diferentes poderes, y hay que hablarnos con respeto a la diferencia de opiniones”, precisó.

Ante ello, anunció la presentación de un proyecto para un programa de Acompañamiento al Mundial 2026 compuesto por 10 puntos, que enviará también al diputado Tamariz; dicho proyecto hará del Mundial no solo un evento de proyección internacional, sino un proceso que garantice orden, transparencia y beneficios a la población.