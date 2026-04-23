Acusa Sheinbaum violación constitucional en operativo en Chihuahua

La presidenta afirmó que el gobierno de Chihuahua violó la Ley de Seguridad Nacional al permitir la participación de agentes de Estados Unidos sin autorización federal

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de Chihuahua incumplió la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional al permitir la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo sin autorización federal, donde murieron ciudadanos estadounidenses.

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La mandataria indicó que la colaboración internacional en materia de seguridad debe gestionarse por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo de Seguridad Nacional, y ordenó enviar un comunicado a los gobiernos estatales para reiterar el marco legal obligatorio.

“Primero está lo humano y la solidaridad con las víctimas”, declaró Sheinbaum al expresar condolencias por el fallecimiento de los ciudadanos estadounidenses, luego de los comentarios de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien pidió empatía en el caso que es investigado como un accidente.

La presidenta sostuvo que el gobierno estatal solicitó apoyo a agencias extranjeras sin cumplir el procedimiento legal, lo que constituye una falta y una vulneración a la soberanía nacional.

“Hay una falta del gobierno estatal, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico”, afirmó, al indicar que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal deberán explicar las condiciones del operativo.

Sheinbaum rechazó que la Secretaría de la Defensa Nacional tuviera conocimiento de la presencia de agentes extranjeros y aclaró que la participación del Ejército en el operativo no implica autorización ni información sobre esa colaboración.

La presidenta informó que el gabinete de seguridad recopila datos sobre el ingreso, número de agentes y tipo de intervención, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció comunicación con la embajada de Estados Unidos para conocer las condiciones del operativo.

Indicó que buscó a la gobernadora Maru Campos sin lograr contacto directo y confirmó que la mandataria estatal sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad federal para dar seguimiento al caso.

La presidenta señaló que el Senado llamó a comparecer a autoridades de Chihuahua para explicar la solicitud de colaboración y el cumplimiento del marco legal vigente.

Añadió que el Consejo de Seguridad Nacional enviará un comunicado a los 31 gobernadores y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para recordar que está prohibido establecer acuerdos de seguridad con gobiernos extranjeros sin intervención de la SRE.

Sheinbaum indicó que existen declaraciones del secretario de Seguridad de Chihuahua donde reconoce la colaboración con agencias de Estados Unidos sin canal federal, lo que forma parte de la revisión institucional.

“Estamos trabajando muy bien con Estados Unidos, pero el marco de colaboración debe respetarse”, afirmó al reiterar que la soberanía nacional es inviolable y no admite excepciones.

La mandataria sostuvo que la relación bilateral se mantiene en coordinación y descartó un conflicto con el gobierno de Donald Trump, aunque insistió en que el cumplimiento de la ley es obligatorio para todos los niveles de gobierno.