ADÁN AUGUSTO LÓPEZ NO ES PRECANDIDATO PRESIDENCIAL NI PROMUEVE REVOCACIÓN DE MANDATO, ACLARA AMLO

Desde la mañanera el que salió en defensa del secretario de Gobernación, Adán Augusto López fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien dejó en claro que no anda en campaña ni promoviendo la revocación de mandato.“Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la presidencia porque me está ayudando a la transformación del país, entonces que no se confundan él no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma; yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso me ha ayudado”.López Obrador continuó con su enfrentamiento contra el Instituto Nacional Electoral y afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha actuado con rectitud al querer aplicar la veda electoral sólo para quienes promueven la revocación de mandato y no para quienes abiertamente invitan a la ciudadanía a no votar. Indicó que el actuar del INE con relación al proceso de revocación de mandato ha sido tramposo.

SENADORA OLGA SÁNCHEZ CORDERO CONDENA CRIMENES DE GUERRA EN UCRANIA

Desde el Senado de la República la voz de Olga Sánchez Cordero, se escuchó fuerte y claro para fijar la posición de nuestro país en torno los crímenes de guerra perpetrados por soldados del ejército de Rusia en agravio de ciudadanos ucranianos que habitaban en la ciudad de Bucha, cercana a la capital Kiev. Y es que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, calificó de deleznables las imágenes de personas asesinadas que yacen en las calles . “El Senado ha subrayado que los ataques a la población civil son inadmisibles. Condenamos las imágenes deleznables de personas asesinadas que yacen en las calles de Bucha. Nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania y nuestra más fuerte protesta contra los perpetradores”, indicó. La legisladora tiene razón, pues sólo basta mencionar que que según un recuento de las autoridades de Ucrania son más de 400 los crímenes de guerra contabilizados en Bucha.

RICARDO MONREAL ACUSA AL INE DE SER ADVERSARIO DE LA DEMOCRACIA

Otro personaje importante de la 4T que se inconformó con la actuación del INE para la realización de la revocación de mandato es el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien acusó al Instituto Electoral (INE) de hacer casi imposible que cualquier persona pueda promocionar este ejercicio democrático.“Su actuación ha censurado cualquier tipo de expresión a favor del ejercicio, satanizando y sancionando a quienes en redes sociales buscan expresarse respecto al tema, y coartando la libertad de expresión de miles de habitantes”, señaló el morenista al considerar al INE como el principal adversario del ejercicio democrático.Esta censura traducida también en falta de difusiónañadió, se refuerza con las medidas restrictivas que el mismo INE llevará a cabo y que limitarán la participación ciudadana el próximo domingo. El proceso de revocación de mandato enfrenta la resistencia natural de grupos de oposición, pero también una actitud incongruente de la autoridad electoral, “cuyos representantes se han convertido en los principales adversarios de lo que será un ejercicio democrático de clase mundial”.

EN AGUASCALIENTES, MIGUEL ÁNGEL MANCERAACOMPAÑA EN ARRANQUE DE CAMPAÑA A TERE JIMENEZ

Un intenso fin de semana tuvo el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancerapues acompañó en su arranque de campaña de la candidata a la gubernatura por la alianza “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez, donde presentó su plan de gobierno en caso de ser electa. Junto con Mancera entre los invitados, se encontraba el Gobernador Martín Orozco Sandoval, los líderes locales del PAN, PRI y PRD, Javier Luévano, Antonio Lugo e Iván Sánchez Nájera, así como Santiago Creel,Toño Martín del Campo, Lorena Martínezy Marko Cortés. La candidata prometió actualizar el “Plan Aguascalientes 2045”, política del gobierno actual que traza la ruta de 15 objetivos estratégicos a concretarse durante los próximos 23 años. Una vez cumplido este compromiso, el senador Mancera se dispone a participar en la sesión de este martes donde, como ya es su costumbre presentará importantes iniciativas en mejora de la sociedad. Estaremos atentos

EL PRI NO SE VENDERÁ PARA APROBAR REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO, POR EL CONTRARIO CON PAN Y PRD PRESENTAN PROPUESTA ALTERNA: ALEJANDRO MORENO

Ya con la discusión a todo lo que da sobre la reforma eléctrica y a días de que se defina el voto de los diputados, el que ya fijó su postura fue el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien anunció que su partido votará “categóricamente” en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma eléctrica, porque atenta contra la economía del pueblo y contra la Constitución Política. De pasó cerró el paso a las especulaciones y de plano dijo sus legisladores no se venderán.Al contrario, más unidos que nunca, la Coalición legislativa Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, anunció que presentará formalmente una contrapropuesta de reforma eléctrica, una vez que se rechace en la Cámara de Diputados la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, Los opositores Marko Cortés, líder nacional del PAN, Jesús Zambrano, del PRD y Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, adelantaron que la propuesta que impulsarán está compuesta por 12 puntos básicos, entre los que destaca crear una tarifa de energía eléctrica gratuita para poblaciones rurales, hospitales públicos y guarderías.

ES MOMENTO DE CAMBIAR AL INE; ASEGURA CLAUDIASHEINBAUM

A unos días de que se celebre la revocación de mandato desde el Centro del país, una de las voces que se sumó a las críticas en contra del Instituto Nacional Electoral fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaumquien consideró que el organismo es caro y no ha ayudado a fortalecer la democracia, por lo que dijo ya es momento de cambiarlo. “En las condiciones que actualmente está el Instituto Nacional Electoral es caro, es de un grupo, es de privilegios, es de cuotas y no ha ayudado a fortalecer la democracia, al revés es el pueblo quien ha tenido que, por encima, incluso del Instituto Nacional Electoral, ganar una elección como fue en el 2018 y como conocemos los fraudes electorales del 2006, la compra de votos en el 2012”, expresó. Ya de paso la precandidata presidencial no desaprovechó para defender la propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ciudadanos decidan por votación nacional a los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral. “La propuesta que hace el presidente de elegir a los representantes del Instituto Nacional Electoral por voto directo y secreto, pues qué más democrático que ello, será la posibilidad de tener representantes populares representando al árbitro electoral, eso me parece fundamental”, recalcó.

CORTE DESECHA PROHIBICIÓN DE 10 AÑOS PARA QUE EXSERVIDORES PÚBLICOS TRABAJEN EN EMPRESAS PRIVADAS

Para quienes dudaban de la imparcialidad y autonomía de la Corte los ministros demostraron, de nueva cuenta, que esto no es así y por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el candado de 10 años para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas, contenido en la Ley Federal de Austeridad Republicana. En sus argumentos, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, afirmó que el término de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en iniciativa privada es innecesariamente largo y que la ley resulta sobre inclusiva, lo que hace esta porción de la misma inconstitucional.

RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx