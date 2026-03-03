Además de Henry y Zendejas ya disponibles, América debutaría a Thiago Espinosa ante Juárez

Las Águilas necesitan sacar los tres puntos para recuperar confianza tras la goleada de Tigres

El América cerró su preparación para enfrentar a los Bravos de Juárez en la Jornada 9 del Clausura 2026, partido que se disputará este miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Este escenario vive sus últimos encuentros como casa de las Águilas, ya que el club está próximo a regresar al Estadio Azteca, cuya reinauguración será el 28 de marzo con el partido entre México y Portugal.

Aunque el inmueble está en su etapa final como sede azulcrema, el conjunto dirigido por André Jardine necesita reconciliarse con su afición tras la paliza sufrida ante Tigres el pasado sábado.

Por ello, el duelo ante Juárez resulta clave para recuperar la confianza y mantenerse en zona de Liguilla, ya que actualmente los azulcremas ocupan el octavo lugar de la clasificación.

Henry Martín y Alejandro Zendejas, disponibles

En cuanto a Henry Martín y Alejandro Zendejas, ambos futbolistas mostraron buenas sensaciones en el entrenamiento y podrían reaparecer ante Juárez, aunque posiblemente no como titulares.

Inminente debut de Thiago Espinosa

Además, se perfila el posible debut del lateral uruguayo Thiago Espinosa, quien con 21 años y casi un mes en México, ha avanzado en su adaptación al club.

El encuentro ante los Bravos luce como una oportunidad ideal para que el joven defensor sume minutos y comience a demostrar sus condiciones, quedando en manos de Jardine definir su participación.