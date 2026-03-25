¡Adiós, México! La NBA avanza hacia su expansión con Seattle y Las Vegas como únicas opciones

El paso que han dado los 30 propietarios de la liga es histórico, ya que por primera vez en más de dos décadas se abrirá formalmente la puerta a aumentar el número de franquicias

La Junta de Gobernadores de la NBA votó a favor de la expansión. Concretamente, se ha determinado que este crecimiento será en Seattle y Las Vegas, lo que deja oficialmente fuera de la contienda a México. El paso que han dado los 30 propietarios de la liga es histórico, ya que por primera vez en más de dos décadas se abrirá formalmente la puerta a aumentar el número de franquicias.

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Esto significa que la liga dará un siguiente paso, que será sondear a los grupos interesados en ambas ciudades. En esas conversaciones se incluirá la cuota de franquicia, que se estima en al menos 7 mil millones de dólares por equipo, y detalles como la ubicación del estadio.

Se necesitarían más votaciones para formalizar la expansión de la NBA a 32 equipos, pero el hecho de que al menos 23 de los 30 propietarios hayan votado a favor de esta medida indica que la expansión es muy probable antes de que finalice la década.

“La votación de hoy refleja el interés de nuestra Junta Directiva en explorar una posible expansión a Las Vegas y Seattle, dos mercados con una larga trayectoria de apoyo al baloncesto de la NBA”, declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Esperamos dar este siguiente paso y dialogar con las partes interesadas”.

Se espera que ambas franquicias puedan comenzar a jugar en la temporada 2028-29, un plazo bastante ajustado. La liga también anunció que ha contratado al banco de inversión PJT Partners como asesor estratégico para evaluar posibles mercados, grupos propietarios, infraestructura de estadios y las implicaciones económicas de la expansión.

Si bien la idea de la expansión ha estado presente durante al menos una década, la NBA esperó a concretar un nuevo convenio colectivo y un nuevo acuerdo televisivo antes de avanzar. Con el aumento del valor de las franquicias, finalmente se ha llegado al punto en que la mayoría de los propietarios consideran que es el momento de crecer.

Seattle y Las Vegas, favoritas sobre México

Seattle y Las Vegas han sido las favoritas para la expansión de la NBA desde hace tiempo, muy por encima de México. La llegada de un equipo a Seattle corrige una antigua injusticia, ya que la ciudad perdió a los SuperSonics en 2008, cuando el equipo fue trasladado a Oklahoma City para convertirse en el Thunder.

La herida de 2008 sigue abierta, y ahora la NBA tiene la oportunidad de cerrarla con el regreso de la franquicia.

“Seattle está lista para recibir a los Sonics en casa”, declaró la alcaldesa Katie Wilson, al destacar que la ciudad cuenta con infraestructura, afición y economía sólida para albergar nuevamente un equipo.

En Seattle, el equipo jugaría en el Climate Pledge Arena, mientras que en Las Vegas se perfila el T-Mobile Arena como sede inicial.

Por su parte, Las Vegas se ha consolidado como ciudad deportiva, con equipos en la WNBA, NHL y NFL, además de eventos constantes de la NBA como la Liga de Verano y la Copa NBA.

“Creo que Seattle y Las Vegas son dos ciudades increíbles”, dijo Adam Silver, quien aseguró que la liga conoce bien ambos mercados y confía en su capacidad para albergar nuevas franquicias.

La última vez que la NBA se expandió fue en 2004, y tras 22 años, la liga se prepara para crecer a 32 equipos, igualando a la NFL y la NHL. Seattle recupera su historia y Las Vegas escribe la suya.