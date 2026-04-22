Adrián Fernández regresa al Gran Premio Histórico de Mónaco 2026 con el auto renovado de Pedro Rodríguez: Es muy especial para mí”

Adrián Fernández ha anunciado que participará por segunda ocasión en el Gran Premio Histórico de Mónaco 2026. La leyenda mexicana del automovilismo tendrá una aparición especial al volante del histórico BRM #P153/05 que utilizaba Pedro Rodríguez, cuyo chasis y motor fueron restaurados para sus óptimas condiciones durante esta carrera de autos emblemáticos de la Fórmula 1.

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Pedro Rodríguez compitió en ocho Grandes Premios de la máxima categoría del deporte motor con este BRM. El Ojos de Gato obtuvo un segundo lugar en el Gran Premio de Estados Unidos de 1970, en Watkins Glen, como mejor resultado. Ahora, bajo la conducción del Cuate, será su segunda aparición en esta carrera realizada en el principado, tras la edición de 2024.

“Volver a Mónaco con un auto histórico del automovilismo mexicano es algo muy especial para mí. El BRM que manejó Pedro Rodríguez representa una época única de F1 y un legado que merece ser recordado en la pista. Hoy tenemos la oportunidad de presentarnos en Mónaco con un coche que ha sido restaurado cuidadosamente para competir. Mi objetivo es honrar esa historia y compartirla con los aficionados”, afirmó Fernández.

Adrián Fernández es una de las grandes figuras del automovilismo nacional con una destacada trayectoria internacional. Se consolidó como uno de los pilotos más competitivos de su generación al ser subcampeón de la CART en 2000, además de conquistar la American Le Mans Series en 2009.

Por todo esto, Fernández fue inducido al Muro de Honor del Deporte Motor en México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2022, por iniciativa del Gran Premio de la Ciudad de México.

El Gran Premio Histórico de Mónaco es un prestigioso evento bianual que reúne en el circuito de Mónaco a monoplazas históricos de distintas épocas para competir en carreras divididas por categoría según su periodo. El mexicano participará en la Serie D Jackie Stewart, misma que está limitada a autos de F1 entre 1966 y 1972.

Con esta participación, Fernández no solo busca rendir tributo a uno de los máximos exponentes del automovilismo mexicano, sino también mantener vivo el legado de Pedro Rodríguez sobre el asfalto más emblemático del mundo.