Aduanas se vuelven sistema digital integrado: Sheinbaum

La presidenta definió como prioridad la digitalización total de las aduanas y el aumento de la recaudación bajo la gestión de Héctor Alonso Romero en la ANAM

La presidenta Claudia Sheinbaum estableció como prioridad la modernización tecnológica del sistema aduanero, al definir que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) deberá operar bajo un esquema de digitalización total para incrementar la recaudación y fortalecer los controles en la frontera con Estados Unidos.

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La mandataria explicó que el nuevo titular de la ANAM, Héctor Alonso Romero, asumió funciones para transformar los procesos operativos mediante herramientas tecnológicas, con énfasis en revisiones no invasivas que permitan inspeccionar mercancías sin apertura física.

El uso de sistemas de rayos X será el eje operativo para revisar contenedores y equipaje, con el objetivo de reducir tiempos de inspección y limitar la discrecionalidad en los procesos, en un contexto de alto flujo comercial internacional.

La estrategia incluye la integración de bases de datos en un solo sistema, para que el SAT, las aduanas y la Secretaría de Economía compartan información en tiempo real y operen bajo criterios unificados de supervisión.

El rediseño institucional busca cerrar brechas entre dependencias que operaban de forma fragmentada, lo que generaba inconsistencias en la fiscalización del comercio exterior y posibles prácticas irregulares.

Sheinbaum sostuvo que el incremento en la recaudación será un indicador clave del sistema, al vincular la eficiencia tecnológica con la capacidad del Estado para captar recursos del comercio exterior.

La mandataria señaló que desde la administración anterior se destinaron recursos para la modernización de la infraestructura aduanera, lo que permitió iniciar un proceso que ahora se consolida con la digitalización integral.

El nuevo enfoque plantea un cambio del modelo de inspección física a uno basado en análisis de datos, interoperabilidad institucional y vigilancia tecnológica.

La implementación de estos mecanismos responde al crecimiento del comercio exterior, lo que obliga a fortalecer la supervisión aduanera sin afectar la logística de importación y exportación.