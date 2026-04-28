Advierte Jericó Abramo que urge aprobar iniciativa para regular aseguradoras

Sentenció que fue frenado por la Secretaría de Hacienda, por presión de aseguradoras, pero los principales afectados son los usuarios

Si la iniciativa para “meter en cintura” a aseguradoras y hospitales privados no se aprueba a más tardar en junio, los principales afectados van a ser los usuarios, porque los precios de pólizas de seguros y servicios médicos se van a disparar, advirtió el diputado Jericó Abramo Masso.

LEE ADEMÁS: Mundial 2026: Lista de convocados de Javier Aguirre con figuras de la Liga MX para México

El legislador priista acusó que la Secretaría de Hacienda, por presiones de las aseguradoras, solicitó frenar el dictamen, que cuenta con el respaldo de todas las fuerzas políticas, para darle más tiempo a las empresas para analizar las repercusiones de estos cambios legales, pero insistió en que el tema es impostergable.

Explicó que la iniciativa que presentó desde hace 14 meses ha sido discutida ampliamente e incluso se le hicieron cambios para que hubiera consenso para su aprobación, como la eliminación del tope de la inflación más 5 por ciento para los aumentos en los costos de las pólizas de seguros.

Agregó que confía en que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, logre sacar el periodo extraordinario para aprobar este tema, en el que hay acuerdo entre los legisladores de todos los partidos y que beneficia a los usuarios de servicios médicos privados, que son más de 32 millones de personas.

En conferencia de prensa, detalló que fue la Secretaría de Hacienda la que solicitó detener el dictamen, con el argumento de las aseguradoras señalan que con el fin de la deducibilidad de impuestos ya están enfrentando una situación difícil y este sería otro golpe.

Sin embargo, Abramo Masso subrayó que los cambios a las leyes representan un avance importante para los ciudadanos, pues plantean eliminar las “letras chiquitas” en contratos de seguros, para que haya claridad en las condiciones para los usuarios y sepan a qué tienen derecho.

Además, permite una portabilidad real para cambiar de aseguradora sin perder antigüedad ni derechos, incluyendo adultos mayores de 60 años.

También garantiza la elección médica, para que haya una cobertura válida, aunque el paciente acuda a médicos fuera de la red de la aseguradora.

Asimismo, obliga a hospitales y prestadores de servicios médicos a publicar precios de sus servicios y facturas en tiempo real, para que el usuario no se vea sometidos a costos abusivos.

Y también se fortalece a Profeco, Condusef y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para sancionar abusos de los prestadores de servicios.