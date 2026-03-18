Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva ena Cámara de Diputados, durante la Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados. | Foto: Cuartoscuro.com

El Plan B de la reforma electoral contiene un grave error, porque atenta contra la paridad de género a nivel municipal y viola el espíritu de la Constitución, aseguró la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, tras advertir que no se puede dar marcha atrás a una conquista histórica.

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Al afirmar que en caso de no corregirse en el Senado exigirá que se haga en la Cámara de Diputados, consideró que un “duende machista” eliminó el principio de paridad constitucional.

Explicó que la modificación al artículo 115 de la Constitución, enviada al Senado, eliminaron la parte que hablaba de la paridad de género en sindicaturas y regidurías, lo cual es un error muy grave.

“Yo espero, supongo, que fue un duende machista el que hizo esto; es un duende machista con falta de visión técnica, con falta de visión jurídica, con falta de inteligencia técnica y emocional, un duende machista que hay que despedirlo, porque, evidentemente no se podría entender que una lucha histórica de las mujeres por décadas se quiera cercenar o se quiera cortar de esta manera, sobre todo viniendo de una presidenta”, señaló.

En entrevista la diputada panista señaló que la existencia de mujeres al frente de la Cámara de Diputados, del Senado y de la presidencia de la República, así como de alcaldesas y gobernadoras que hoy ejercen un cargo público es gracias a la visión de género que se plasmó en la Constitución en 2019 y de la cual fue proponente como senadora.

Recordó que fue ella quien presentó la primera iniciativa para establecer el principio de paridad constitucional y posteriormente lo hicieron legisladoras de Morena y de otros partidos políticos, las cuales se dictaminaron y aprobaron en 2019.

“En ese año fue derecho vigente la paridad total. Que ahora haya una iniciativa que lo que busque sea eliminar el principio de paridad en los municipios me parece que es un error y ojalá y solamente sea un error, un mal documento”, sentenció.