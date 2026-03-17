Advierte Sheinbaum gesto de acercamiento del rey Felipe VI

Consideró que las declaraciones sobre los abusos cometidos durante la Conquista abrieron una nueva etapa de acercamiento entre México y España, tras años de distancia diplomática

Las recientes declaraciones del rey Felipe VI sobre los abusos cometidos durante la Conquista constituyeron un gesto de acercamiento que pudo abrir una nueva etapa en la relación entre México y España, luego del enfriamiento diplomático que marcó los años recientes, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta valoró que el monarca español reconociera públicamente que en ese periodo histórico hubo abusos, aunque precisó que el pronunciamiento no alcanzó todo lo que el gobierno mexicano habría esperado en materia de reconocimiento.

Ante una pregunta expresa sobre si esa declaración podía marcar una nueva fase bilateral, Sheinbaum respondió que sí observó una señal distinta a la mostrada años atrás, cuando ni siquiera se reconoció la carta enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a la Corona española.

La mandataria recordó que, antes de esta declaración, el rey ya había mostrado otra señal política al acudir a la exposición de mujeres indígenas que México envió a España, un acto que en su interpretación se sumó a una ruta de acercamiento entre ambas naciones tras varios años de tensión diplomática.

“Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles”, expresó.

Sheinbaum planteó que el gobierno mexicano debió reconocer el gesto y mantener abierto el diálogo con España, bajo una perspectiva de memoria histórica que colocó en el centro el reconocimiento de las violencias ocurridas durante la invasión del territorio que después se llamó Nueva España.

Contrastó la reacción del monarca con la postura de sectores conservadores españoles, a los que señaló por sostener una visión de la Conquista como una supuesta empresa civilizatoria, basada en la idea de que los pueblos originarios vivían en la barbarie antes de la llegada europea.

Sheinbaum afirmó que esa narrativa ignoró la magnitud de las civilizaciones mesoamericanas, así como la dimensión de las matanzas cometidas durante la invasión, entre ellas las de Cholula y el Templo Mayor, que citó como hechos ampliamente conocidos dentro de un proceso más amplio de exterminio.

Frente a esas visiones, la presidenta reivindicó el papel histórico y cultural de los pueblos originarios en la formación de México, al sostener que las civilizaciones prehispánicas no sólo poseyeron conocimientos avanzados en distintas áreas, sino que también legaron valores comunitarios que siguieron vivos en la identidad nacional.