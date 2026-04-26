Advierten que llegada de turistas por el Mundial agravará la crisis del agua

Cada persona consume en promedio 380 litros de agua al día, mientras que la disponibilidad es mucho menor en la capital

La bancada del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México advirtió que la capital se prepara para recibir a millones de personas durante el Mundial de Fútbol 2026, un evento histórico que también representa un gran desafío, ya que se requiere garantizar el abasto de agua para toda la población.

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La diputada Elvia Estrada subrayó que se estima la llegada de alrededor de 5 millones de visitantes, lo que incrementará la demanda de servicios, especialmente del agua, un recurso que ya enfrenta escasez en la ciudad.

“Cada persona consume en promedio 380 litros de agua al día, mientras que la disponibilidad es menor, lo que refleja la urgencia de actuar”, señaló la legisladora.

Ante este panorama, pidió que las 16 alcaldías y las autoridades responsables del agua y el medio ambiente refuercen acciones para lograr un uso eficiente y responsable del recurso.

La propuesta plantea impulsar campañas de concientización para habitantes y visitantes, fortalecer la infraestructura hídrica y promover el ahorro de agua.

La legisladora dejó claro que el objetivo es que el Mundial sea un éxito sin comprometer el acceso al agua, especialmente en comunidades vulnerables. “La CDMX tiene la oportunidad de proyectarse al mundo, pero también la responsabilidad de hacerlo de manera sostenible. Cuidar el agua hoy es asegurar el futuro de la ciudad”, afirmó.

De acuerdo con especialistas, el agotamiento de acuíferos, la sequía extrema, la mala gestión del agua y la escasez de lluvias están agravando la situación, la cual podría intensificarse con la llegada masiva de turistas.

Vecinos de Santa Úrsula Coapa y zonas cercanas al Estadio Azteca han denunciado la sobreexplotación de pozos, advirtiendo posibles problemas hídricos en la región, por lo que exigen atención inmediata antes de que la situación se agrave.