La alianza estratégica operará cinco frecuencias semanales entre el Aeropuerto Internacional de Monterrey y el JFK de Nueva York, utilizando aeronaves Boeing 737 MAX 8.

Tras el éxito obtenido durante la temporada invernal, la alianza Aeroméxico-Delta anunció el regreso de su ruta de temporada que conectará directamente a Monterrey con Nueva York. Esta iniciativa forma parte de su estrategia para fortalecer la conectividad entre las ciudades más importantes de México y Estados Unidos durante la temporada alta de verano.

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Detalles del servicio y frecuencias

El servicio será operado por Aeroméxico del 11 de junio al 30 de agosto de 2026, ofreciendo una capacidad superior a los 1,600 asientos semanales. Los vuelos contarán con cinco frecuencias por semana, distribuidas de la siguiente manera:

Ruta Días de operación Salida Llegada Monterrey – Nueva York Lun, Jue, Vie, Sáb y Dom 16:35 h 23:00 h Nueva York – Monterrey Lun, Mar, Vie, Sáb y Dom 09:30 h 12:15 h

Apuesta por la eficiencia y el confort

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de ventas globales de Aeroméxico, destacó que esta ruta aprovecha la eficiencia de la flota B737 MAX, de la cual la aerolínea ya suma 75 unidades.

“Con esta ruta buscaremos facilitar la conexión de pasajeros entre más ciudades de México y Estados Unidos durante la temporada alta”. Giancarlo Mulinelli

Los vuelos se realizarán en equipos 737 MAX 8, con capacidad para 166 pasajeros. Estas unidades son reconocidas por su tecnología moderna, que incluye:

Conectividad Bluetooth.

WiFi de alta velocidad.

Sistema de entretenimiento con más de 200 contenidos (series, películas y podcasts).

Monterrey: Centro de conexión internacional

La reactivación de este vuelo refuerza la posición de Monterrey como un nodo clave de transporte internacional. Además de esta ruta, Aeroméxico operará otros vuelos de temporada este verano, como Guadalajara – Seattle y Cancún – Raleigh-Durham, ampliando las opciones para los viajeros mexicanos.

Los boletos ya se encuentran disponibles para su compra a través de los canales oficiales de Aeroméxico y Delta Air Lines.