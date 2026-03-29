Aficionado muere en el Estadio Azteca previo a reinauguración; investigan consumo de alcohol

Un aficionado murió en el Estadio Azteca antes de su reinauguración; autoridades investigan si se encontraba en estado de ebriedad.

El Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) se inauguró con la muerte de un aficionado de aproximadamente 27 años, quien cayó del segundo piso.

Todo comenzó cuando un espectador en estado de ebriedad, ubicado en el palco 52, intentó descender por la parte externa al primer nivel, pero perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja.

A pesar del estruendo de los aficionados en el Coloso de Santa Úrsula, el grito de la persona fue desgarrador, seguido por el impacto contra el cemento, lo que generó conmoción entre los presentes.

Quienes presenciaron el hecho dieron aviso de inmediato; sin embargo, aunque personal de seguridad brindó primeros auxilios, no lograron salvarle la vida.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio Médico Forense, que trasladó el cuerpo para la autopsia de ley.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el aficionado intentó bajar del segundo al primer nivel por la parte externa, lo que provocó la caída y su fallecimiento.

Trascendió que el aficionado fallecido respondía al nombre de Adrián Gómez Vázquez, previo al partido amistoso entre México y Portugal.

El ahora Estadio Banorte será sede de partidos de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.